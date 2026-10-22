Dimite el coordinador de Podemos en Aragón: el partido queda en manos de una gestora a cinco semanas del 29-N

Podemos atraviesa su enésima crisis en Aragón. Su hasta ahora coordinador, Ricard Mitajana, ha presentado su dimisión tras sus discrepancias con la dirección nacional a apenas cinco semanas del 29-N.

Los problemas comenzaron en las elecciones del 8 de febrero y se han acrecentado con la elección de candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, en la que Madrid tomó partido en favor de María Goikoetxea pese a su fracaso en las autonómicas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la formación se enfrenta ahora a un periodo de transición en el que quedará en manos de una gestora.

Mitjana comunicó su renuncia el pasado 7 de octubre y la decisión se hizo oficial este miércoles tras la reunión de urgencia del partido con sus militantes.

Él mismo ha querido dar este jueves su versión de los hechos.

"Tras trasladar que me presentaba a las primarias para el Ayuntamiento de Zaragoza se sucedieron una serie de desacuerdos con la dirección nacional y autonómica que han provocado que el día 7 de octubre renunciase a todos mis puestos orgánicos en Podemos, al igual que decenas de personas que están con nosotros", cuenta.

Según argumenta, su honestidad es "absolutamente incompatible" con lo que se ha vivido en estas últimas semanas.

Recalca, en todo caso, que su compromiso político con la izquierda y el de su equipo "nos pide que pasemos página y pensar en otros proyectos donde nadie de Madrid pueda decir lo que tenemos que decidir en Aragón".

"Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas ante el mayor reto de nuestra democracia, que no es otro que parar en la próxima cita electoral al fascismo que quiere infectar nuestra sociedad", añade.