Sanidad rozará los 3.100 millones de presupuesto en 2027 en Aragón: serán 600 más que en 2023

El Gobierno de Aragón continúa ofreciendo pistas sobre lo que serán los Presupuestos de 2027, que podrían ver la luz en los próximos días para su tramitación en las Cortes.

El presidente Jorge Azcón ha avanzado este miércoles un nuevo anuncio, y es que la Consejería de Sanidad superará los 3.000 millones de euros consignados. El objetivo es destinar en torno a 3.100, una cantidad similar a la recogida en las cuentas fallidas de 2026.

Azcón ha señalado en una comparecencia que el objetivo es "invertir en bienestar, en igualdad de oportunidades y en calidad de vida". Así, la rama sanitaria es un frente que ha calificado como "prioritario".

El presupuesto de la Consejería de Sanidad en 2023, prorrogado hasta que se aprueben las nuevas partidas este invierno, era de 2.500 millones de euros. Es decir, el aumento rondará los 600.

Desde el Ejecutivo señalan, como también avanzó Azcón el martes, que las infraestructuras tendrán un papel destacado. Entre ellas, terminar de poner en marcha el nuevo Hospital de Alcañiz, que ya presta servicio, o el Obispo Polanco de Teruel, donde se instalará un acelerador lineal para la radioterapia a principios del año que viene.

Destacan asimismo el proyecto para el nuevo Royo Villanova (Zaragoza) y una batería de reformas y nuevos centros de salud: Cuarte de Huerva, Utebo, Caspe, Zuera, Azuara y Arcosur.

Además, la plantilla del Servicio Aragonés de Salud alcanza ya los 28.000 trabajadores. Azcón avanzó el martes que también se debe hacer frente a incrementos salariales.

Negociación

Distintos cargos del Gobierno de Aragón han expresado estos días que la precampaña no ha detenido la negociación de las cuentas. PP y Vox continúan las conversaciones semanas después de la aprobación en las Cortes del techo de gasto récord para el año que viene.

Así, se prevén incrementos generales y más concretamente en las áreas gestionadas por Vox, una de las premisas transmitidas semanas atrás por fuentes del partido.

Educación crecerá también un 20%. Es decir, la suma de los principales servicios copará la mayor parte de los Presupuestos, a la espera de concretar más cifras.