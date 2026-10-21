Resultados por medio de comunicación en septiembre. E. E.

EL ESPAÑOL ruge como segundo medio más leído en Aragón en septiembre con más de 508.000 usuarios únicos

EL ESPAÑOL vuelve a rugir con fuerza en Aragón. El diario de Pedro J. Ramírez ha terminado septiembre como el segundo medio más leído de la Comunidad con 508.717 usuarios únicos, según los datos del medidor oficial GfK DAM.

El dato sitúa a esta cabecera entre las principales referencias informativas de la región.

El periódico se coloca solo por detrás de Heraldo de Aragón, que lidera el ranking con 661.833 usuarios únicos, y por delante de El Periódico de Aragón, que registra 505.444. La diferencia entre ambos medios es de 3.273 usuarios únicos a favor de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

El listado de septiembre sitúa a Ok Diario en cuarta posición, con 471.282 usuarios únicos, seguido de El Mundo, con 460.061.

Por detrás aparecen El Confidencial (428.788), Diario ABC (427.176), El País (392.801), La Razón (388.222), Aragón Digital (370.216), El Periódico (369.773), La Vanguardia (363.818), 20 Minutos (351.109), elDiario.es (270.854), La Voz de Galicia (218.420), The Huffington Post (173.678) y Hoy Aragón (153.472).

Un aniversario con premio

El dato pone el broche de oro al segundo aniversario de EL ESPAÑOL en Aragón.

Este pasado 30 de septiembre, la delegación entregó su primer Premio, concedido a Juan José Vera, y la beca Auren a la excelencia en Derecho a Victoria Gómez, estudiante de la Universidad de Zaragoza.

La celebración puso el foco en el papel del periodismo y en el compromiso del medio con la actualidad de la Comunidad.

Al encuentro, celebrado en Aura Restaurante, asistieron más de 600 invitados, entre ellos el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la vicepresidenta, Mar Vaquero; la presidenta de las Cortes, María Navarro; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

Esta vez, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN contó con Aura Restaurante, Sphere España, Auren, Integra, Reale Seguros y Tecnydeck como patrocinadores, mientras que como colaboradores estuvieron Consolis Tecnyconta, Amazon Web Services (AWS), Grupo Costa, Mindual, Bax Industrial, Popit y Honda Ebromotor.

Durante el acto, los representantes institucionales destacaron la importancia de contar con medios de comunicación libres y capaces de reflejar la pluralidad de la sociedad aragonesa.

La jornada coincidió con la consolidación de un proyecto periodístico que inició su andadura en Zaragoza en septiembre de 2024.

En estos dos años, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha reforzado su apuesta por la información de proximidad, con cobertura diaria de la actualidad política, económica y social de las tres provincias aragonesas.

La delegación cuenta con Antonio Ortego como CEO y editor; Jorge Lisbona como director editorial y Susana Cano como directora Comercial y de Relaciones Institucionales.

Asimismo, este año ha sumado la incorporación de la agencia ZARAGON by EL ESPAÑOL, dirigida por Carmen Cano.

Líder de la prensa nacional

A nivel nacional, EL ESPAÑOL vuelve a situarse al frente del ranking con más de 16,6 millones de usuarios únicos frente a los 15 millones de El Mundo, que se sitúa en segunda posición.

Esto supone que ha liderado la prensa española en 37 de los últimos 44 meses. En casi cuatro años, EL ESPAÑOL es el diario más seguido el 84% de los meses.