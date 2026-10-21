Los drones ya vuelan sobre el Puente de Piedra de Zaragoza: arranca el análisis sobre el estado de la infraestructura

El Ayuntamiento de Zaragoza retoma los trabajos de análisis estructural y topográfico del puente de Piedra.

Lo hace mediante el vuelo de drones, una intervención que ha tenido lugar este miércoles 21 de octubre y se va a hacer de 10.00 a 17.00 horas.

Esta actuación se tuvo que aplazar a finales de septiembre y requiere el corte total al tráfico rodado y peatonal tanto en el puente como en algunas zonas anexas, por motivos de seguridad ligados a los vuelos de drones.

Además, esto va a suponer también el desvío durante esas horas de cinco líneas de autobús urbano de Zaragoza.

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