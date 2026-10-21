Catorce municipios de Aragón tendrán tiendas abiertas al menos 13 festivos en 2027: así queda el calendario comercial

Catorce municipios de Aragón tendrán tiendas abiertas al menos 13 festivos en 2027. Jaca será el que más variedad de fechas ofrezca, con 17, mientras que en Calatayud, Fraga, Huesca y Teruel serán 14.

Es la principal consecuencia de la nueva fórmula que el Gobierno de Aragón puso en marcha a finales de 2025, que zanjó dos décadas de debate y disputas entre quienes pedían mayor flexibilidad y los que se mostraban radicalmente en contra.

La iniciativa partió del Departamento de la ahora directora general de Pymes, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, que buscaba dar al ciudadano un mejor servicio y mejores condiciones a los operadores comerciales.

Las grandes superficies llevaban tiempo pidiendo flexibilizar los 10 días de apertura. La propia asociación que las agrupa, Apresco, llevó el debate a las Cortes de Aragón a principios de 2025 con el fin de poder competir contra el comercio electrónico, disponible las 24 horas del día a través de cualquier ordenador o teléfono móvil.

Como consecuencia, desde este 2026, estos negocios pueden abrir los 10 festivos que quieran. Cada una elige su propio calendario, de ahí que la oferta vaya más allá de los 10 días 'fijados por ley'.

También se establece que, en el caso de los comercios integrados en un centro comercial, regirán las fechas que marque la gran superficie.

En Andorra, Barbastro, Calamocha, Cuarte de Huerva, Épila, Fuentes de Ebro, Monzón, Tarazona y Zaragoza se pondrán ver comercios abiertos en 13 festivos del próximo año.

En Alcañiz, Binéfar, Ejea de los Caballeros, Sariñena, Utebo y Zuera serán 12 y en Borja, 11.

Hasta 2025 eran los ayuntamientos los que pedían los cambios de calendario, una opción que ahora se ha trasladado a las empresas, que tienen la obligación de publicitar debidamente y por todos los cauces necesarios sus días de apertura.

Esta mayor variedad aumenta la disponibilidad potencial de compra manteniendo el límite de 10 días por establecimiento y municipio previsto por la normativa autonómica.

El balance de las propuestas de aperturas comerciales en festivos para 2027 recoge alternativas para 44 municipios aragoneses.

Así, al menos 21 de ellos (47,7%) reúnen más fechas distintas que las 10 iniciales.

La diversidad de calendarios, cuentan desde el Gobierno aragonés, permite encontrar algún operador abierto en más días aunque no toda la oferta esté disponible simultáneamente.

Una vez cerrado el plazo de modificaciones de calendario, el 25 de marzo -Jueves Santo- figura finalmente como festivo comercial en 43 municipios; el 16 de agosto en 30; el 15 de agosto en 20; el 2 de mayo en 15 y el 8 de diciembre en 11.

"Son fechas ajenas al calendario inicial que redistribuyen las oportunidades de compra a lo largo del año", agregan desde la DGA.

Aquellas superficies que no han pedido cambios se regirán por las fechas fijadas en la orden publicada el pasado 16 de septiembre: 3 de enero, 10 de enero, 27 de junio, 1 de noviembre, 28 de noviembre y 5, 6, 12, 19 y 26 de diciembre.

Los ejemplos

En Zaragoza, Aldi abrirá abrirá el 8 de diciembre, mientras que Carrefour abrirá su centro comercial del Actur el 5, 6 y 12 de ese mes.

En Huesca también hay diferencias en función de la superficie. Decathlon, por ejemplo, no abrirá en agosto, pero sí lo harán Día o Lidl.

Mientras, en Teruel se podrá ir al Día el 15 de agosto y a Alcampo el 16.

En cifras

En Aragón hay 14 centros y parques comerciales con 700.000 metros cuadrados de superficie bruta en alquiler y casi 1.100 comercios, de los cuales uno de cada tres estaría gestionado por pequeños empresarios y autónomos.

Aquí, la diferencia entre la ciudad de Zaragoza y el resto de la Comunidad es abismal, ya que solo un 7% del total de metros cuadrados -el Coso Real de Huesca y el Eroski de Jaca- están fuera de la capital.

Por municipios

Los cambios por municipio pueden consultarse en este documento: