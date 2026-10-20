Vox se desmarca del acto de Vito Quiles cancelado en Zaragoza, pero defiende que "el límite es el código penal"

Vox se desmarca en Aragón de la particular gira de Vito Quiles. El jueves 22 de octubre tenía prevista una visita al campus de la Plaza San Francisco de la Universidad de Zaragoza, posteriormente cancelada por la institución.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y principal representante del partido en el Ejecutivo, Alejandro Nolasco, ha pasado por encima de estas cuestiones tras ser preguntado por los medios. "No sé lo que ha pasado, pero creo en la libertad", ha valorado.

En declaraciones este martes sí ha afirmado que le parece mal "censurar o no censurar". Para Nolasco, "la libertad es que cada uno pueda ir a hablar o escuchar de lo que cree siempre que no atente contra principios fundamentales".

La Universidad de Zaragoza justificó su postura este miércoles con un comunicado que no aludía directamente a Vito Quiles. Unizar "considera necesario preservar la neutralidad institucional de sus campus ante la proximidad de los procesos electorales".

El campus público aragonés recuerda en el texto que "sus instalaciones deben mantenerse al servicio de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y la convivencia de toda la comunidad universitaria".

"Por ello, debe garantizar que sus espacios y recursos no se utilicen de forma que puedan interpretarse como un respaldo, explícito o implícito, a formaciones políticas, candidaturas o iniciativas de carácter partidista", señalan.

El comunicado resume que "los campus de la Universidad de Zaragoza no deben convertirse en escenarios de movilización ni en instrumentos de proyección de mensajes electorales". Por ello, defienden actuar "conforme a la normativa aplicable".

Cancelación

Preguntado por la causa de la cancelación, Nolasco se ha remitido a comentar que "el límite es el código penal". "Todo son fines partidistas, todo el mundo tiene algún tipo de pensamiento político, pero no entro en si el acto estaba autorizado o no", ha añadido.

Con todo, no está claro a poco más de 48 horas si tendrá lugar algún tipo de encuentro. La convocatoria del agitador se difundió a través de las redes sociales. Se ha hecho lo propio con una contramanifestación desde distintas asociaciones estudiantiles.