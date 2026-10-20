PSOE, CHA e IU prometen "transformar el Senado" desde Aragón y acusan al PP de "hurtar" su papel

La secretaria general de PSOE-Aragón, Pilar Alegría, ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado por parte de las fuerzas progresistas aragonesas para acceder al Senado en las próximas elecciones generales el 29 de noviembre.

Lo ha hecho antes de participar en el encuentro convocado por la iniciativa ciudadana Senadoras y Senadores por la Democracia, celebrado esta tarde en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza.

Al acto, también ha asistido la coordinadora de IU, Marta Abengochea, así como representantes de CHA y Sumar, a quienes ha agradecido su "generosidad" en la unión.

La secretaria general ha subrayado que "en esa coalición nos encontramos distintos partidos pero que claramente tenemos todos un objetivo, que es seguir trabajando por beneficiar a la gente de a pie".

En esta misma línea, Alegría ha criticado la postura del Partido Popular en el Senado durante la presente legislatura, cuestionando, entre otros aspectos, su "falta de productividad".

"Durante esta legislatura, el Partido Popular solamente ha utilizado la Cámara Alta para plantear allí sus cuestiones políticas sin ningún tipo de productividad para la sociedad en su conjunto, para los españoles y desde luego mucho menos para los aragoneses", ha explicado la secretaria.

Unión de PP y Vox en el Senado

En este mismo encuentro, Alegría también ha respondido a la posibilidad de que PP y Vox lleguen a un acuerdo en la carrera del Senado.

En este contexto, la secretaria no ha mostrado sorpresa ya que, a su juicio, "el Partido Popular y Vox son dos grupos políticos con siglas diferentes, pero con la misma ideología y con el mismo proyecto".

Alegría ha expresado su convencimiento de que ambas formaciones serán derrotadas el próximo 29 de noviembre. "Van a perder las elecciones y ellos lo saben. Desde que se convocaron las elecciones han hecho declaraciones, yo me atrevería a decir, de perdedores", ha declarado.

En este sentido, ha afirmado que tanto el PP como Vox "tienen miedo de una nueva derrota en las urnas". "Primero cuestionaron la validez del sistema electoral, después criticaron la convocatoria de las elecciones y ahora plantean posibles acuerdos de cara a los comicios al Senado", ha insistido.

Asimismo, Alegría ha advertido de las consecuencias que tendrían las políticas de ambos partidos si llegaran al Gobierno de España, como "el recorte de las pensiones o del salario mínimo interprofesional".

Por ello, la secretaria general del partido ha concluido con su deseo de que, a partir del 29 de noviembre, "PP y Vox sigan cuatro años más en la oposición de este país".