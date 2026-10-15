El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán. E. E.

Fernando Beltrán, principal candidato en las quinielas para liderar la lista del PSOE al Congreso por Zaragoza

El PSOE podría dar la campanada en las próximas horas y confirmar al delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Zaragoza.

Su nombre llevaba meses sonando como candidato al Ayuntamiento, pero el adelanto electoral ha cambiado las tornas.

Tanto que, a estas horas, es el que más suena para ser 'cabeza de cartel'.

La confirmación llegará este jueves por la tarde tras la reunión de las ejecutivas provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel y la ejecutiva regional.

Beltrán seguiría así los pasos de Pilar Bernabé, que encabezará la lista socialista por Valencia tras su etapa como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Los cargos consultados ven lógico que quien ha sido máximo representante del Gobierno de Sánchez en la Comunidad defienda ese legado en un Congreso que, si aciertan las encuestas, tendrá una mayoría PP-Vox.

"Su perfil es el más idóneo. Por su manera de ser y su trayectoria casa mucho mejor con el Congreso que con el Ayuntamiento", admiten.

Esto, en todo caso, no terminaría de despejar el camino a Lola Ranera. Sus compañeros creen que no será la candidata en mayo y que si se presenta habrá primarias.

Los hay que todavía no le perdonan, entre otras cosas, el 'volantazo' en la sucesión de Javier Lambán en favor de Pilar Alegría, que hizo que Darío Villagrasa retirara su candidatura sin llegar siquiera a primarias.

La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, publicada el Día del Pilar, daba al PSOE entre 8 y 9 concejales.

Esto haría que no solo no aprovechasen el incremento de ediles en juego por el aumento de población sino que bajasen de los 10 que tienen en la actualidad.

Ranera es la concejal con más experiencia en la Corporación, con más de 20 años en la plaza del Pilar.

Esto hace que muchos de los suyos vean necesario un cambio para hacer frente a una Natalia Chueca que estaría cerca de la mayoría absoluta con entre 16 y 17 ediles.

La incógnita, sin embargo, no se resolverá hasta pasado el 29 de noviembre.

La previsión era hacerlo a finales de octubre. El día 23 tendría que haberse abierto el plazo de precandidaturas, pero las generales han puesto todo patas arriba y tocará esperar.

La segunda, una mujer

Si Fernando Beltrán encabeza la lista al Congreso, la número 2 tendría que ser una mujer.

Los socialistas se rigen por el principio de 'listas cremallera', una máxima que solo se rompió en 2023 para poner a Pilar Alegría en el primer puesto y a Susana Sumelzo en el segundo.

Los consultados creen que en esta ocasión no habrá estridencias ni sobresaltos y dan prácticamente por hecho que las ejecutivas presentarán unas listas consensuadas con Ferraz.

En la etapa de Javier Lambán fueron motivo de conflicto con la dirección nacional, pero con Pilar Alegría al frente, esa etapa "ya pasó".

Dívar, al Congreso

Mientras la izquierda a la izquierda del PSOE decide si se presenta junta o por separado al 29-N, en el PP se empiezan a perfilar algunos nombres de posibles candidatos.

Todo apunta a que la hasta ahora senadora Rocío Dívar pasará de la Cámara Alta al Congreso de los Diputados.

Podría hacerlo como cabeza de lista por Zaragoza, consolidando su trayectoria tras haberse convertido en 'azote' de numerosos cargos socialistas y miembros del Gobierno en la comisión del 'Caso Koldo'.

Un perro "crecido"

La confirmación de los candidatos del PSOE llega horas después del mitin de Pedro Sánchez en Zaragoza.

El líder socialista entusiasmó a los suyos y llenó el salón del Hotel Hiberus pese a que el acto se había organizado con apenas 48 horas de antelación.

Tanto que algunos socialistas -que no lo esperaban hasta finales de noviembre- se enteraron de su visita mientras se estaban preparando para salir en la Ofrenda de Flores.

Al ser Fiestas auguraban "bastante menos gente", pero, como ocurrió en las autonómicas, hubo más de un centenar de personas que se quedaron fuera y tuvieron que conformarse con ver al dirigente socialista en pantalla grande.

"Y eso que el partido no ha puesto autobuses para traer gente de Calatayud, Huesca o Teruel. Eran todo personas de Zaragoza o que han venido con sus coches", decían.

El propio Sánchez prometió, ante el malestar de algunos de los allí congregados, que volverá en las próximas semanas y que lo hará en un espacio más grande.

"Con tan poco tiempo y con todo lleno por los conciertos y las obras de teatro de las Fiestas apenas había opciones", defendía un representante del partido para justificar la elección.

Las mismas fuentes confirmaron que la idea es que Sánchez venga al menos una vez más antes del 29-N, aunque no hay fecha confirmada ni se sabe si será a Zaragoza, a Huesca o a Teruel.

Todo queda sujeto, en cualquier caso, al devenir de la impredecible campaña electoral.

Quienes ayer estuvieron con él no pudieron salir más contentos. "El perro está que se sale, está crecido", resumía otro de los consultados.

Poder verlo de cerca les permitió ver a un Sánchez "muy recuperado" y ya alejado de la imagen "demacrada" que presentaba de un tiempo a esta parte.

"Ha demostrado que puede ser de todo menos cobarde. Cuando toma las riendas, aunque pueda ser para saltar al precipicio, disfruta. Está en su zona de confort", comentaban.