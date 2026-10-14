Luis, con una foto de la visita del Rey este martes. E. E.

Luis (66), vecino de Ceuta en Zaragoza: "La visita de los Reyes nos ha devuelto la unidad que nos ha quitado Pedro Sánchez"

Luis Rodríguez nació en Ceuta y, con 18 años, emprendió una nueva vida en Zaragoza. Ahora, a sus 66 años y ya jubilado, sigue con enorme preocupación la situación que atraviesa su ciudad natal desde hace dos meses.

La entrada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos ha generado inquietud entre los habitantes de la ciudad autónoma, en un contexto marcado por las denuncias de inseguridad y la sensación de abandono institucional.

Los Reyes Felipe VI y Letizia han visitado este 13 de octubre Ceuta, donde han sido recibidos entre aplausos y muestras de afecto por parte de los ciudadanos.

Una visita que muchos han interpretado como un símbolo de unidad y un importante apoyo moral ante la situación que atraviesa la ciudad.

"Ha sido una visita importante para los ciudadanos de Ceuta. Mi familia, que está allí, dice que la visita de los Reyes ha sido emocionante y yo creo que para el resto del país también. Con tanta simbología de unidad, la unidad que nos está quitando este Gobierno", ha confesado Rodríguez.

Pese al respaldo que ha supuesto la visita de los Reyes, la preocupación sigue presente entre los ceutíes.

Los residentes denuncian un clima de inseguridad que dificulta el desarrollo de la vida cotidiana y les obliga a extremar las precauciones, especialmente durante las horas nocturnas.

Una situación que Luis Rodríguez sigue de cerca a través de su familia, que continúa en la ciudad.

"Por lo que me cuentan, la situación sigue que los primeros días. Los críos no pueden salir, tienen que ir acompañados al colegio. Gracias a la seguridad que le da el Ejército y las fuerzas de orden, pues pueden ir a clase. Se huele un ambiente hostil, que se ha generado por el abandono", ha señalado el ceutí.

Rodríguez asegura que la situación dista mucho de estar resuelta y que la presión migratoria se ha desplazado hacia el interior de la ciudad, donde, según afirma, continúan llegando personas.

"La situación está incontrolada. Se han metido en los montes de Ceuta y en la barriada del Príncipe están haciendo captación. Además, la frontera la han dejado al descubierto y siguen llegando poco a poco, en un goteo constante", ha explicado Luis Rodríguez.

La respuesta ante esta crisis ha implicado un amplio despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército. Una movilización que ha colapsado las plazas hoteleras de la ciudad autónoma y dificulta la llegada de visitantes.

"Tenía pensado viajar a Ceuta, pero las plazas hoteleras están totalmente colapsadas porque la Policía y la Guardia Civil lo tienen todo ocupado", ha lamentado Rodríguez.

Pese a esta situación, el ceutí confía en que un futuro cambio político permita recuperar la normalidad y la convivencia pacífica que, asegura, siempre han caracterizado a la ciudad.

"Me gustaría, la verdad, que se solucionara la cosa. Yo creo que la solución ya no depende de este presidente, depende del próximo presidente. Me gustaría que volviera a ser la Ceuta que me encontré en junio, una ciudad bonita, sin problema, con la convivencia que siempre hemos tenido", ha recalcado Luis Rodríguez.

Más testimonios

Desde EL ESPAÑOL DE ARAGÓN hemos hablado también con Luis Manuel Vílchez, nacido en Ceuta y reside en Zaragoza desde diciembre de 2023.

A pesar de la distancia, sigue con profunda preocupación los acontecimientos que se viven en su tierra natal, donde parte de su familia y sus hermanos continúan viviendo.

En un contexto marcado por la incertidumbre y el malestar ciudadano, Vílchez ha valorado el impacto de la reciente visita real a la ciudad autónoma y ha expresado su preocupación por la falta de soluciones efectivas ante los problemas que afectan a sus habitantes.

"Era necesario que hubiera una señal por parte del Jefe del Estado para decir que Ceuta es española. Ha sido un gesto emocionante y de unidad, de decir que hasta aquí hemos llegado y que no se va a poner alfombra roja a los intereses del país vecino", ha expresado Vílchez.

Pese a la cálida acogida que los ceutíes han dado a los Reyes Felipe VI y Letizia, el descontento ciudadano con la gestión de las instituciones continúa presente.

"Te puedo confirmar por mi familia que aquello se ha desbordado con los Reyes, pero en cuanto aparece una figura del Gobierno la cosa cambia por completo y los aplausos se convierten en gestos negativos. La gente de allí no se va a rendir, y esta visita le ha dado un balón de oxígeno y las fuerzas que necesitaba el pueblo para sentirse arropado y continuar", ha manifestado el ceutí.

Sin embargo, el respaldo los vecinos siguen percibiendo una ausencia de medidas por parte de las instituciones.

"La situación sigue igual y no ha habido ninguna medida. A los que estaban en el trampolín los han pasado a unas naves cerca de la frontera, pero el peligro en la calle sigue siendo el mismo. Salen y entran con vía libre, y si acorralan a una chica no se sabe ni quién ha sido porque no están identificados, lo cual no es una forma normal de vivir en España", ha explicado Vílchez.

El ceutí también ha criticado la falta de iniciativa del Ejecutivo para abordar la problemática de la ciudad autónoma, comparándola con la celeridad empleada en otras cuestiones legislativas.

"No entiendo por qué no hacen un decreto para solucionar esto con la misma celeridad que han intentado en otros temas como la vivienda. Está claro que este Gobierno está vendido a Marruecos y que hay muchos intereses de por medio", ha denunciado el ceutí.

Ante este problema, Vílchez confía en que los próximos procesos electorales permitan un cambio de rumbo político que sitúe la situación de Ceuta entre las prioridades.

"Ojalá cambie la situación muy pronto. Que entre otra persona que tome cartas en el asunto y se preocupe, porque estoy convencido de que cualquiera que entre lo va a hacer mejor", ha concluido Vílchez.