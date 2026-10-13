Azcón, este martes en el acto del PP en Huesca. E. E.

Azcón presume de poder pisar la calle con Feijóo: "Sánchez vendrá, tocará chufa y se irá sin ni siquiera ver a la Virgen"

La inminente visita de Pedro Sánchez a Zaragoza se ha colado este martes en el acto del PP con Alberto Núñez Feijóo en Huesca.

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, ha augurado que el líder socialista vendrá “a tocar chufa”.

“No sabemos si lo hará en Falcon o en AVE, pero lo que es seguro es que no va a pasear por la calle como lo ha hecho Feijóo, no irá a ver a la Virgen del Pilar y se irá corriendo sin escuchar absolutamente a nadie”, ha augurado.

El dirigente nacional ha estado “paseando por las calles y escuchando a la gente” de la capital aragonesa. Lo ha hecho, eso sí, en una visita relámpago para la que ni siquiera ha convocado a los medios. “La inmensa mayoría nos ha dado ánimos y nos dice que tiene ganas de cambio. Nos ha pedido que no les fallemos”, remarcaba.

Azcón ha bromeado con el hecho de que Feijóo haya viajado a Aragón en coche. “Ya nadie se fía del AVE” y esto, en su opinión, es “muy simbólico de lo que está pasando en este país”.

“Era un emblema de la ‘Marca España’, nos sentíamos orgullosos y podíamos lucirlo en toda Europa. Hoy se ha convertido en una vergüenza, en un perfecto ejemplo de lo que es la gestión de los servicios públicos en nuestro país”, añadía.

El también presidente de Aragón ha incidido en los efectos de la ley del ‘solo sí es sí’, de una corrupción “como nunca hemos conocido” o de pactar “con quienes quieren romper España o han asesinado en este país”.

Cuando se echa la vista atrás, continuaba Azcón, se puede ver que “nos han mentido permanentemente”. Como ejemplo ha puesto los barcos de guerra de Marruecos que entraron en España “mientras estaban invadiendo Ceuta”.

Los populares han censurado, también, que tras ocho años de Gobierno progresista se paguen más impuestos, se haya complicado el acceso a la vivienda y haya más dificultades para llenar el carro de la compra.

Sin poder pedir todavía el voto -restan aún 47 días para las elecciones- Azcón ha querido dejar claro que “otro modelo es posible”.

Es aquí cuando ha vuelto a sacar pecho de la vivienda, contraponiendo las 86 de los años de Gobierno del PSOE en Aragón frente a las 3.600 que han impulsado ellos en tres años.

Azcón ha remarcado que no van a aceptar lecciones en este sentido, al igual que no van a aceptar lecciones de moral tras casos como el de Zapatero, a quien ha tachado de “sinvergüenza y caradura”.

Durante el acto de Huesca también ha intervenido el líder provincial, Isaac Claver, que ha pedido un Gobierno que no abandone las carreteras ni los embalses ni deje de lado a los agricultores, pymes y autónomos.

“Necesitamos un Gobierno que escuche, atienda y conozca la realidad rural. Tenemos una única oportunidad de cambiar el rumbo de este país, no podemos desaprovecharla”, resumía.

Para conseguirlo se ha comprometido a trabajar, como poco, "media jornada: 12 horas al día".

Primeras promesas

Los populares han aprovechado para pedir a Feijóo un compromiso con el Plan Pirineos, que ha movilizado 200 millones. “Cuando hemos pedido ayuda a los ministros no nos ha llegado ni un euro ni un proyecto”, le ha dicho Azcón.

Aquí, Feijóo ha sido claro y ha prometido “el mejor Plan Pirineos”, con calendario y presupuesto.

Igualmente, ha reivindicado una financiación que asegure la igualdad; que no haya privilegios para quienes tengan “un puñado de votos más”.

Y el líder nacional ha vuelto a recoger el guante y ha dado su palabra de que la despoblación “tendrá un valor especial en sí mismo”. “Es de justicia. Objetivamente supone un coste”, apuntaba.