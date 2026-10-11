Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. E.E.

Estos son los horarios y recorrido de la Ofrenda de Flores este próximo 12 de octubre

La Ofrenda de Flores es uno de los actos estrella de las Fiestas del Pilar.

Cada 12 de octubre, cientos de miles de personas, la gran mayoría vestidas con traje regional, desfilan hasta la Plaza del Pilar para depositar ramos de flores a los pies de una gran imagen de la Virgen, formando un interminable manto floral.

Y, aunque pueda parecer un acto sencillo donde se ofrecen flores a la Virgen, lo cierto es que es un día preparado al milímetro.

La Ofrenda de Flores 2026 comenzará a las 6:30 de la mañana, alargándose durante todo el día hasta la noche, con una finalización estimada de las 23:30, aproximadamente.

Conviene saber que la organización de la Ofrenda es diferente si se desea participar individualmente o si se participa como integrante en un grupo o asociación.

Recorrido de grupos y asociaciones

Los grupos inscritos se incorporan por franjas horarias, determinadas por sorteo público, y acceden desde dos salidas principales:

Recorrido 1 : Paseo de la Independencia – Calle Alfonso I. Grupos que inician por las salidas de Plaza de Aragón.

: Paseo de la Independencia – Calle Alfonso I. Grupos que inician por las salidas de Plaza de Aragón. Recorrido 2: Paseo de la Independencia – Calle Don Jaime I. Grupos que inician por las salidas de Plaza de Santa Engracia.

La Ofrenda arranca a las 6:30 horas y finaliza con el último grupo según el horario asignado.

Eso sí, el Ayuntamiento de Zaragoza advierte que el recorrido puede modificarse por razones de movilidad o seguridad.

Comprueba el orden de salida de los grupos y asociaciones en el siguiente link.

Acceso y recorrido individual

Los participantes individuales, aquellos que no cuenten con inscripción, tienen un acceso libre en este tramo:

San Jorge – Calle San Vicente de Paúl – Calle Arcedianos hasta la Plaza del Pilar. Lo harán en un horario de las 6:45 a 20:00 horas.

Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza aconseja evitar la franja de 10:00 a 14:00 horas, ya que es el periodo previsto con mayor afluencia y actos institucionales.

Acceso específico (discapacidad, movilidad reducida, enfermedades crónicas)

Acceso trasero de La Lonja, de las 8:00 a 10:30 horas, con cita previa que se debería haber solicitado del 1 al 25 de septiembre a: ofrendadeflores@zaragozacultural.com.

Asimismo, durante el transcurso de la Ofrenda de Flores tendrán lugar las actuaciones y bailes autorizados ante la Virgen en la Plaza del Pilar, que finalizarán a las 17:00 de la tarde, aunque la Ofrenda continúe su curso.

También tendrá lugar el XIV Concurso de Traje Aragonés y el XI Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos Florales, en la misma plaza.