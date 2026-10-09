Villamayor de Gállego tendrá nuevo instituto y retirará el recurso contra el centro de datos de Azora

La localidad de Villamayor de Gállego (Zaragoza) y el Gobierno de Aragón han acercado posturas, tras meses de conversaciones, para cerrar su particular litigio alrededor del centro de datos que Azora pretende desplegar en el término municipal.

Este escenario llega tras el acuerdo para la construcción del nuevo instituto, avanzado en las Cortes por el consejero de Fomento, Octavio López; que significará la retirada del recurso del ayuntamiento contra el PIGA aprobado a la empresa. Está en juego una inversión total proyectada de 2.359,9 millones de euros, 1.100 en la fase inicial.

El proyecto Tillion Aragón abarca 82 hectáreas del término municipal. No obstante, no es la única iniciativa que podría desembarcar en Villamayor.

Microsoft ha proyectado otro campus de datos de superficie similar (87 hectáreas) dentro de su Región MSFT que contempla más instalaciones en Zaragoza (Puerto Venecia) y La Muela. A esto se suma la nueva plataforma logística del Grupo Costa, de 180 hectáreas de extensión y alrededor de 896 millones consignados.

Otro reto es dar cabida a los trabajadores. Según el último informe de la Fundación Basilio Paraíso, las iniciativas de Azora y Microsoft suman sin contar la construcción el equivalente a 240 empleos directos en operación y 380 directos e indirectos durante la vida útil de las instalaciones (480 en caso de desarrollo máximo).

Proyecto judicializado

La concentración de iniciativas empresariales obligó al alcalde, José Luis Montero (CHA), a mover ficha. El consistorio exigió una compensación y judicializó el proyecto Tillion.

Según explica en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la localidad necesitaba un nuevo instituto que pudiera dar cabida a los alumnos de 3º y 4º de ESO. En la actualidad, ya se cursan 1º y 2º en el CEIP Mariano Castillo, pero la nueva infraestructura permitiría que los alumnos no tuviesen que irse a Zaragoza.

De hecho, la llegada del primer ciclo de ESO es reciente, materializada hace dos años junto al compromiso de ampliar el colegio público.

"En base a los PIGAS, entendíamos que tenía que pagarlo todo la DGA, insiste.

El alcalde de Villamayor de Gállego. David G. Maciejewski

Así las cosas, Villamayor exige al Gobierno de Aragón hacerse cargo económicamente del proyecto. Este miércoles tuvo lugar una reunión que permitió avanzar en el desbloqueo de la situación.

Tanto es así que Octavio López anunció un día más tarde, en una respuesta al PSOE, que el acuerdo estaba cerrado. Faltan trámites legales, como detalla Montero, que permitan hacer oficial el nuevo escenario.

Lo ratifican también fuentes de la DGA, que confirman la existencia de dicha reunión. La cita contó además con la presencia de la consejera de Educación, Carmen Susín.

La intención del consistorio es que el Ejecutivo autonómico asuma la parte más cuantiosa de la operación. De este modo, Villamayor financiará y licitará la redacción del proyecto, pero no acometerá la construcción del instituto.

Trámites

El desbloqueo definitivo requiere todavía de varios pasos. Una vez se haga oficial el acuerdo, el ayuntamiento debe firmar un documento para la duplicidad de actuación y otro para asumir competencias "impropias". Además, claro está, de la retirada del contencioso.

A las puertas de la presentación de los Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2027, falta ver si se incluirá ya consignación en las cuentas o si será más adelante. Desde la DGA tampoco resuelven esta incógnita por el momento.

No es la primera vez en la que Villamayor saca tajada de los grandes proyectos. Con la plataforma logística del Grupo Costa, será el gigante del mundo cárnico quien asuma la construcción de una nueva variante que unirá la autovía A-2 con la A-129.

Ahora, la construcción del instituto viene motivada por el crecimiento de la localidad. Villamayor de Gállego se segregó definitivamente de Zaragoza ciudad en 2007 y ahora ronda los 2.841 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).