Daniel Moncada, taxista, junto a la alcaldesa de Cuarte, Elena Lacalle, el oficial jefe de la Policía Local de Cuarte, David Almudí, y el concejal de Movilidad, Antonio Cabal. Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.

Daniel, el primer taxista de Cuarte tras ocho años sin servicio: "Era muy necesario porque ya somos 16.000 vecinos"

Daniel Moncada conoce bien Cuarte de Huerva. Vive en el municipio y ha visto cómo la localidad ha ido creciendo hasta superar los 16.000 habitantes.

Ahora, además de ser un habitante más, se ha convertido en el responsable de devolver a sus calles un servicio que llevaba casi ocho años desaparecido: el taxi.

Daniel lleva más de 10 años al frente del volante, aunque esta es la primera vez que lo hará como taxista. "Vi que era una oportunidad, además en el pueblo hacía mucha falta este servicio porque ha crecido mucho en población", asegura.

Y es que Cuarte de Huerva llevaba casi ocho años sin contar con taxistas establecidos en el municipio, desde la jubilación de los anteriores profesionales. Durante este tiempo, los vecinos han tenido que recurrir a taxis procedentes de Zaragoza, con las dificultades que esto puede suponer a la hora de organizar determinados desplazamientos.

Pero, a partir de este viernes, se trata de un problema más que resuelto gracias a Daniel y su vehículo.

Un servicio "muy necesario"

La puesta en marcha del taxi de Daniel Moncada supone el primer paso para recuperar esta prestación en Cuarte de Huerva. El Ayuntamiento ha adjudicado dos licencias municipales este año, después de que un primer intento, realizado en 2024, quedara desierto por falta de interesados.

La alcaldesa, Elena Lacalle, afirma que el regreso del taxi al municipio era "una necesidad que había que resolver". "Estamos muy contentos de que, por fin, nuestros vecinos vuelvan a contar con este servicio y de la mano de profesionales cuartanos", afirma.

Tras no conseguir adjudicar las licencias en 2024, el Consistorio decidió volver a convocarlas para tratar de dar respuesta a esta demanda. "No queríamos resignarnos a que un municipio como Cuarte siguiera sin taxi", apunta Lacalle.

Cuatro paradas

Para facilitar el acceso al servicio, el Ayuntamiento habilitará cuatro paradas en distintos puntos de la localidad: el bulevar, el complejo deportivo Teresa Perales, el Jardín del Monasterio y las inmediaciones del colegio Pilar Bayona.

La intención es ofrecer una alternativa para los desplazamientos cotidianos, desde acudir a una consulta médica hasta realizar gestiones o trasladarse a otros municipios.

La recuperación del taxi se enmarca, además, en las medidas de movilidad impulsadas por el Ayuntamiento, entre las que figuran la ampliación de las frecuencias de la línea 410, el incremento de los horarios del servicio nocturno N41 y la conexión con otros municipios del área metropolitana mediante la línea 700, así como el desarrollo de nuevos carriles bici y aparcamientos Bizia.

"A veces hablamos de grandes proyectos e inversiones, pero hay servicios cotidianos que pueden cambiar muchísimo la vida de las personas. Poder coger un taxi para ir al médico, hacer una gestión o desplazarse con mayor comodidad es algo que nuestros vecinos necesitaban", subraya la alcaldesa.

Un segundo taxi

La incorporación de Daniel Moncada es la primera de las dos previstas en esta nueva etapa del taxi en Cuarte de Huerva. La segunda licencia ha sido adjudicada a Ángela Ortega, que comenzará a prestar servicio próximamente. Su número de contacto se dará a conocer cuando entre en funcionamiento.

Mientras tanto, los vecinos ya pueden solicitar un taxi a través de Daniel Moncada, en el teléfono 633 316 503.