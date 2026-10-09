Aragón-Teruel Existe llama a crear una confluencia aragonesa para el 29-N: apela a los ex del PAR y a CHA

Aragón Existe y Teruel Existe han movido ficha este viernes de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Las dos formaciones de la marca, que ya confirmó que no se integrará en la propuesta de Chunta Aragonesista, han apelado a crear una confluencia aragonesa.

Para ello han apelado a CHA, pero también a las distintas escisiones del PAR y que quedaron "huérfanas" de un paraguas para concurrir al 29-N, una vez se ha confirmado que la formación irá junto al PP. Estas son, entre otras, Aragoneses o Tú Aragón.

A ellas se ha referido el coordinador general de Aragón Existe, Valero Aguayos. "Queremos dirigirnos a los partidos de ámbito aragonés, a aquellos que defendemos el territorio. Nosotros somos quienes no tenemos amo ni en Madrid ni en Barcelona", ha afirmado.

Aguayos ha señalado que solo así pueden defenderse en el Congreso "los intereses de Aragón" y hacer frente a la "deuda histórica" del Estado con la Comunidad.

La formación ha instado a "anteponer" el territorio "a la ideología" y pactar un programa con las reivindicaciones comunes. Entre otras, la conexión con Francia a través del Pirineo, el impulso del corredor Cantábrico-Mediterráneo o soluciones para el problema de la vivienda en los núcleos pequeños.

"No queremos engañarnos con experimentos que ya hemos vivido, por eso ofrecemos esta alternativa", ha continuado Aguayos.

Contactos

Según sus palabras, esto ha motivado el rechazo a la invitación de CHA para formar parte de la "papeleta única aragonesista". Fuentes de la formación confirmaron contactos, si bien no tuvieron apenas recorrido.

"No queremos participar en una imposición estatal, llámese ahora Frente Amplio o como en anteriores elecciones se llamó Sumar y Podemos", ha expresado.

Aguayos ha recordado que "la coalición por la que Jorge Pueyo salió escogido sigue gobernando y tiene un ministro en el Gobierno". "Sin embargo, no defiende que los bienes de Sijena regresen", ha añadido.

El portavoz del grupo parlamentario, Tomás Guitarte, ha calificado de "imprescindible" tener "una voz aragonesa en el Congreso". "Es clave para que puedan prosperar las reivindicaciones y corregir los déficits históricos, que son muchos", ha continuado.

"Creo que demostramos, cuando estuvimos en Madrid, que se pueden hacer muchas cosas incluso con representación muy reducida. Debemos comprender que sin autonomía total nadie defenderá nuestros intereses", ha concluido.

Una semana

La propuesta lanzada este viernes tiene justo una semana para materializarse. Como para el resto de coaliciones, el plazo para cerrar este tipo de candidaturas ante la Junta Electoral finaliza el próximo 16 de octubre.

De no atar más apoyos, han señalado, Aragón-Teruel Existe dispone de los medios para concurrir con sus propias marcas y reeditar la coalición Existe: una en la provincia turolense y la otra en Huesca y Zaragoza.