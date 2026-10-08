Imagen de la estación de esquí de Astún tras esta primera nevada. Astún.

La primera nevada en Aragón cae en la estación de Astún: hasta 10 cm de nieve en cotas altas

La primera nevada de la temporada ya ha llegado a Astún, dejando los primeros espesores de nieve en las zonas más elevadas de la estación.

Las precipitaciones han permitido que el paisaje de esta bonita zona pirenaica comience a teñirse de blanco en este inicio del mes de octubre.

Según confirma la estación de esquí de Astún a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, en las cotas altas la nevada ha dejado entre 5 y 10 centímetros de nieve.

La nieve también ha alcanzado la base de la estación, aunque en este punto ha dado paso a la lluvia debido a unas temperaturas algo más elevadas.

El episodio de frío se ha dejado notar también durante la madrugada.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la temperatura mínima registrada en Astún durante la noche del 8 de octubre fue de -1 ºC, alcanzada a las 6:00 horas de la mañana. A lo largo de la mañana, las temperaturas no han ascendido, registrando -1,8 ºC a las 11:00 de este jueves.

Esta primera nevada supone una de las primeras señales del cambio de estación en el Pirineo y anticipa las condiciones invernales que, progresivamente, irán ganando presencia en las cotas más altas a medida que avance el otoño.