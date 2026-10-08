El PAR acuerda "formar equipo" con el PP de Azcón en las elecciones generales del 29-N: "Nuestro apoyo será para ellos"

El Partido Aragonés (PAR) "formará equipo" con el PP de Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo para "agrandar la mayoría" de centroderecha y echar a Pedro Sánchez de La Moncloa el próximo 29 de noviembre.

Su presidente, Alberto Izquierdo, ha confirmado este jueves que van a apoyar y a trabajar con los populares en las listas electorales, sin que por el momento se haya concretado qué peso tendrán los aragonesistas.

El partido ha reunido esta tarde a su Ejecutiva, que ha apoyado la propuesta de su líder con aproximadamente el 85% de los votos.

"Nuestro apoyo va a ser para ellos y ahora vamos a ver en qué se traduce ese apoyo", apuntaba.

La formación llevaba mucho tiempo trabajando con los conservadores para buscar acuerdos de amplia base y llegar a "todas las sinergias posibles".

Días antes de la ejecutiva, Izquierdo insistía en que el PAR estará "en el lado correcto de la historia" y recordaba que, históricamente, siempre que ha habido un momento difícil para la democracia española, la formación ha querido ser parte de la solución.

Ocurrió, por ejemplo, en las elecciones que pusieron fin a la era de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces fueron en coalición con el PP de Mariano Rajoy.

Para Izquierdo, fichado en junio por Jorge Azcón como asesor, urge tomar medidas que "cambien las cosas" y pongan negro sobre blanco soluciones con las que cambiar la vida de la gente.

Como ejemplo ponía la crisis de la vivienda. En su opinión, la prioridad debe ser "construir pisos", no poner medidas que generen problemas a los propietarios.

"España necesita un cambio y el cambio debe ser rápido, urgente y honesto y a mi modo de ver, Alberto Núñez Feijóo es el candidato que tiene que presidir el Gobierno", remarca.

En la ecuación en la que trabaja el PAR, Vox no tiene cabida.

Su intención es ser un partido que sume y que no reste; que haya un único equipo con el que evitar que haya 10 papeletas de 10 partidos distintos.

Esto solo dividiría el voto y terminaría favoreciendo a Pedro Sánchez, un escenario al que también se asoma la izquierda a la izquierda del PSOE, que sigue sin cerrar la fórmula con la que concurrir al 29-N.

"Queremos que solo haya una papeleta de centroderecha", resumía Izquierdo a la salida de la Ejecutiva.

Cambio de planes

El PAR estaba centrado en su estrategia para las municipales. El anuncio de sus planes parecía inminente, pero el adelanto de las generales ha obligado a dar un giro de 180 grados al cronograma.

Ahora, la prioridad es saber qué harán de cara al 29-N, y no será hasta después de la cita con las urnas cuando retomarán todo lo relacionado con los decisivos comicios de mayo, en los que se jugarán en gran medida el 'ser o no ser' después de quedar fuera de las Cortes de Aragón el pasado 8-F.

En estos momentos, esa otra planificación ha quedado bloqueada "totalmente".

Esto mismo le ha ocurrido al PSOE, que finalmente elegirá a su 'cabeza de cartel' al Ayuntamiento de Zaragoza pasado el 29 de noviembre para que las primarias no coincidan con la elaboración de listas al Congreso y el Senado.

No obstante, todo apunta a que si hay acuerdo con el PP para el 29-N, la alianza entre populares y aragonesistas se mantendrá para las municipales.

Con 90 alcaldes y 386 concejales, el PAR conserva gran parte de su músculo gracias a su presencia en pequeños municipios del territorio, especialmente en la provincia de Teruel.

Su talón de Aquiles, sin embargo, siguen siendo las localidades de mayor tamaño. Ahí le cuesta tanto encontrar candidatos como lograr representatividad, un problema que podría agravarse en las próximas elecciones, en las que Vox amenaza con 'alterar el mercado de fichajes' y dar un mordisco a la 'tarta electoral'.