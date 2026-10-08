La izquierda en Aragón afronta horas decisivas rumbo a las elecciones del 29-N y vivirá un 'Día D' este viernes

Lo reducido del calendario rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre hace que cada día sea decisivo para los partidos con frentes pendientes. Para los partidos a la izquierda del PSOE en Aragón, la recta final de esta semana lo es todavía más.

Este viernes está prevista una reunión entre todas las formaciones políticas que han entablado conversaciones, a excepción de Aragón-Teruel Existe. La cita será una piedra de toque a la hora de definir la composición de este espacio político en Aragón y se desarrollará en paralelo a los avances de Frente Amplio en Madrid.

Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón, Podemos Aragón, Partido Verde, Movimiento Sumar y Recortes Cero serán los integrantes del encuentro. Cada uno con sus circunstancias.

Fuentes consultadas por El Español de Aragón confirman que ya se han realizado todas las reuniones y contactos bilaterales propuestos por el presidente de CHA, Jorge Pueyo.

De los encuentros prevalece la voluntad de concurrir juntos a las urnas para evitar la fragmentación de las pasadas autonómicas. Sin embargo, queda camino por recorrer y, recuerdan, las negociaciones ya se prolongaron entonces hasta el tiempo de descuento.

La fecha límite es el próximo viernes, 16 de octubre. Los candidatos, otra cuestión que tampoco se ha abordado en la fase más prematura de las conversaciones, se deben fijar del 21 al 26.

Hasta el momento, solo Aragón-Teruel Existe ha declinado formar parte de una teórica coalición. Desde el partido de Tomás Guitarte detallan que han existido contactos, aunque se remiten a la postura ofrecida nada más confirmarse el adelanto.

Ya en solitario, el miércoles por la tarde reunieron al máximo órgano de dirección del partido. Habrá que esperar todavía unos días para convocar el proceso de primarias y conocer a los candidatos.

Candidatura aragonesa

Fuentes de CHA se remiten a la idea lanzada por Pueyo de trazar “una candidatura netamente aragonesa”. El proyecto abarca a los implicados en Frente Amplio en clave nacional (IU, Podemos y Movimiento Sumar), si bien nace con la premisa de no depender de las direcciones nacionales.

Entre ellas, la de Podemos ha tomado un papel protagonista en las negociaciones dejando en un segundo plano a la autonómica. Cabe recordar que su secretaria política, Irene Montero, ya mantuvo una reunión con Pueyo en Zaragoza de la que no tuvieron constancia los coordinadores aragoneses.

Las conversaciones han girado alrededor de otra cuestión central. La extrapolación de los resultados de las autonómicas de febrero permitiría a CHA obtener en solitario el escaño de la provincia central, pero conviene no arriesgarse.

La mejor fórmula, explican los aragonesistas, pasa por englobar todos los partidos posibles. Así sucedió en 2023 con Sumar.

La urgencia que marca esta primera ronda de contactos ha hecho que tampoco se aborden los detalles de las candidaturas. Por ejemplo, qué nombres deben aparecer en las papeletas o si estas harán referencia a algún partido o coalición.

Líderes territoriales

A nivel nacional, mientras tanto, toma fuerza la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno. La ministra de Sanidad, Mónica García (Más Madrid), podría ser la cabeza de lista por Madrid.

Movimientos, explicó la organización en un comunicado, que tienen como objetivo respetar el “arraigo” de cada formación política. Este escenario podría suponer un acercamiento con la denominada papeleta única en Aragón, aunque otras formaciones buscan una cuota de responsabilidad.

Sobre el papel, todas las opciones están abiertas. Al menos, hasta el viernes.