Azcón responsabiliza a Sánchez y la izquierda de la crisis de la vivienda: "Son ustedes los que han creado ese drama"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha protagonizado este jueves en las Cortes una tensa intervención sobre la crisis de la vivienda marcada por la muerte de Maricarmen Abascal y el cruce de reproches con los partidos de la izquierda.

Azcón ha responsabilizado al PSOE y los demás partidos del espacio político de la emergencia habitacional en España y en Aragón. "Son ustedes los que han creado ese drama", ha asegurado.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha señalado que el acceso a la vivienda "es un problema gravísimo, pero el principal es el Gobierno de Pedro Sánchez". "Ha sido el de la mentira, se presentó como un garante de la limpieza en las instituciones y ha acabado enfangado de corrupción", ha valorado.

Azcón ha avanzado que los Presupuestos de 2027 llevarán una consignación de 52 millones de euros para construir vivienda pública, frente a los 36 actuales.

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