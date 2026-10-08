El director de operaciones de centros de datos de AWS, Paul Meaney, en Zaragoza AWS

Amazon pagará desde ahora el IAE en Aragón: la multinacional también compensará de forma retroactiva a los ayuntamientos

Amazon Web Services (AWS) da un giro a su política tributaria respecto a los centros de datos. La multinacional ha anunciado este jueves que comenzará a pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Aragón.

"Hemos estado pagando el IAE a nivel nacional y vamos a comenzar a pagarlo a nivel municipal de forma inmediata", detallan en un comunicado.

A esto se suman, según explican fuentes de la compañía, "pagos retroactivos a los municipios donde operamos centros de datos en Aragón para cubrir los últimos cuatro años de IAE".

El anuncio pone fin a varios días de polémica tras conocerse que la multinacional, la única con estas infraestructuras en funcionamiento en Aragón, pagaba este impuesto en Madrid.

Desde el propio Gobierno de Aragón hasta representantes del tejido económico y empresarial reclamaron revertir esta decisión. Es el caso de CEOE o el clúster de la energía (CLENAR).

Este mismo jueves, el consejero de Fomento de la DGA, Octavio López, ha insistido en que su Gobierno exigirá el pago de impuestos a estas instalaciones en el territorio. No solo en el caso de AWS, sino también con Blackstone o Microsoft, entre otras.

Además, esta afirmación aludía a otros impuestos. Entre ellos, el de bienes inmuebles (IBI) o el de construcciones (ICIO), que también gravan este tipo de proyectos.

Centros en funcionamiento

No obstante, AWS fue la primera en llegar en Aragón y concentra la mayor inversión hasta la fecha. Sus distintos proyectos de expansión suman más de 33.000 millones de euros.

En la actualidad, tienen centros de datos en funcionamiento en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca (Plhus). Los tres echaron a andar en 2022 y su llegada se tramitó por parte del Gobierno de Javier Lambán.

Las distintas ampliaciones proyectan, además del aumento de las instalaciones existentes, nuevos campus en Huesca (Walqa), La Cartuja Baja, San Mateo de Gállego, La Puebla de Híjar y Azaila (Teruel).

Al margen de los centros, la compañía tiene previsto desplegar una fábrica de servidores que permitirá acercar la cadena de suministro.