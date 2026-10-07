Render de la nueva iluminación de la Torre del Agua. Oboria Oboria

Segundo intento para que la Torre del Agua tenga una iluminación "espectacular": a licitación por 7,9 millones

El Gobierno de Aragón está empeñado en que la Torre del Agua de Zaragoza, uno de los grandes iconos arquitectónicos de la Expo 2008, tenga una iluminación "dinámica y espectacular".

Por ello, este miércoles ha vuelto a sacar a licitación su fachada digital por 7,9 millones de euros.

Lo hace después de que el primer intento terminara en los tribunales y con un lío con las ofertas que ahora se desenreda.

Y no solo eso. El Consejo de Gobierno ha autorizado también la licitación de las obras de la nueva sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).

En este caso se reconvertirá uno de los llamados cacahuetes, el conocido como Ebro 3, y se contará con un presupuesto de 33,3 millones de euros.

Según han aclarado desde la DGA, ambos expedientes tendrán que ser ratificados ahora por el consejo de administración de la sociedad Expo Zaragoza Empresarial.

En lo que respecta a la Torre del Agua, el contrato permitirá sustituir la limitada iluminación actual, que después de 18 años presenta ya "problemas de funcionamiento".

Además, resulta "energéticamente ineficiente", ya que fue diseñada con tecnología de hace dos décadas.

Nombramientos

El Consejo de Gobierno también ha puesto nombre al nuevo director gerente de Sarga.

Se trata de Pablo Arbonés, un ingeniero de montes, "con gran experiencia", según la vicepresidenta Mar Vaquero.

Desde 2010 hasta prácticamente la actualidad ha estado al frente una sociedad similar del Gobierno gallego.

Además, el Ejecutivo ha aprobado extender el bachillerato de excelencia a Teruel. Concretamente, al IES Vega del Turia.

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