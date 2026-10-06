Azcón, en la rueda de prensa sobre el centro de datos de Blackstone Gobierno de Aragón

Azcón lamenta que el Gobierno de España pueda aprobar antes del 29-N el decreto para regular los centros de datos

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha valorado este martes los siguientes pasos que puede dar el Gobierno de España en relación con el decreto para regular los centros de datos.

En declaraciones a los medios, Azcón ha lamentado la posibilidad de que su tramitación no se frente con el adelanto electoral del 29-N o que incluso pueda llegar a salir adelante antes de la campaña. El pasado mes de septiembre finalizó el periodo de información pública.

"No entiendo que un Gobierno que convoca elecciones, y que por tanto está en funciones, vaya a tomar una decisión tan importante como la que afecta a las infraestructuras tecnológicas y a los centros de datos", ha expresado.

Azcón ha recordado que, en el caso de Aragón, afecta a "miles de millones de euros en inversiones". Ha pedido por tanto "prudencia" incluso con el visto bueno del Consejo de Estado.

"Solo sabemos informaciones periodísticas, no hay nada oficial por parte del Gobierno, pero lo lógico es que se respeten los periodos electorales. Es decir, que no se tomen decisiones de una trascendencia que hipoteque al siguiente", ha continuado.

Según Azcón, la decisión corresponde ya el Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre. "Tú respetas la democracia cuando, en funciones, lo que haces es tomar decisiones que no hipotequen al futuro Gobierno", ha añadido.

Decretos de vivienda

Azcón ha aludido en la misma línea a los decretos de vivienda rechazados por el Congreso, que ahora se tramitarán a través de la diputación permanente de la cámara. "Es darle la vuelta para agarrarse a un subterfugio", ha apuntado.

Azcón sostiene que "Sánchez está tratando de hacer su campaña electoral" y "es muy difícil explicar que quien ha sido incapaz de solucionar los problemas de vivienda, va a solucionarlos en periodo de descuento".

"Es poco democrático y me parece, además, visibilizar el fracaso absoluto de las políticas de vivienda de Pedro Sánchez", ha continuado.

El líder popular sí ha reclamado más medidas para el sector agrario. Todo ello a las puertas de una jornada de movilizaciones este miércoles en toda España y a poco de arrancar la siembra.

"Una parte muy importante tiene que ver con la intranquilidad, con la inseguridad. La incertidumbre a la que les somete el Gobierno de España con ayudas que llegan hasta el mes de diciembre, pero que no sabemos si irán más allá", ha subrayado.

Voto por correo

Preguntado por las quejas de Isabel Díaz Ayuso sobre el voto por correo en las elecciones, Azcón se ha remitido a comentar que ha recomendado a sus hijos, que estudian fuera, votar en Zaragoza. "Yo creo que podrían votar por correo y es evidente que habrá gente que votará por correo", ha matizado.

Respecto a los comicios, el también presidente del PP-Aragón no ha desvelado posibles candidatos o plazos para conocerlos. Se trata de una cuestión que deben aportar primero los comités provinciales de la formación.

Azcón se ha pronunciado sobre la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos en respuesta por los precios de la vivienda. "Imagino que será contra el Gobierno de España, no creo que se vayan a manifestar contra la oposición porque en ese caso tendrían un problema muy serio", ha concluido.