Cerca de 6.000 millones invertidos en centros de datos en Aragón esperan en la rampa de salida para las obras

La foto fija de los centros de datos en Aragón se ha movido esta semana con el nombre propio de Blackstone. La multinacional, a través de su filial QTS, tiene luz verde para el inicio de las obras de su complejo tecnológico en Calatorao, aunque no una fecha definida.

La propia compañía fijará sus plazos, según explicó el presidente Jorge Azcón, con la única premisa de que las primeras instalaciones echen a andar en 2028 y que el complejo esté listo en 7 años. De este modo, 13.471 millones de euros (la fase consignada hasta ahora) salen de la rampa de salida de los proyectos maduros.

Lo mismo ocurrió con Microsoft hace unos meses. Los responsables de la multinacional desvelaron en el congreso The Wave que sus obras arrancarán este mismo año, más allá de los movimientos de tierras que ya se están produciendo en distintos emplazamientos.

La Región MSFT lleva consignados entre 5.357 y 9.500 millones de euros. Las instalaciones se repartirán, en principio, entre La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza.

Así las cosas, otros 3 proyectos con planes de interés general (PIGA) son los siguientes en la lista. Se trata de ACS en La Puebla de Alfindén, el proyecto Tillion de Azora, ubicado también en Villamayor; y Green It Aragón, de SAMCA en Luceni.

El primero, en colaboración con Benbros, cuenta con una inversión comprometida de 1.254 millones de euros en su primera fase. La aprobación inicial del PIGA se oficializó en el BOA del 2 de diciembre del año pasado.

Azora, por su parte, pasó de los 1.100 millones recogidos en la tramitación inicial (la DIGA) a 2.359,9. El visto bueno al PIGA se produjo el pasado mes de julio, si bien continúan las conversaciones con el ayuntamiento de la localidad.

SAMCA, en Luceni, Rueda de Jalón y Pedrola, ha pasado de 2.000 a 2.627 millones comprometidos al incluir en la tramitación la parte dedicada al suministro a partir de energías renovables. La suma de estas tres iniciativas alcanza los 6.240,9 millones.

Corto plazo

De acuerdo a los propios anuncios de las promotoras y el reciente informe de la Fundación Basilio Paraíso, todas ellas contemplan iniciar sus trabajos de urbanización a finales de este mismo año o durante 2027.

No obstante, entran en juego los distintos plazos de alegaciones (permisos ambientales, terrenos...) y la “inseguridad” en las propias compañías con el decreto del Gobierno de España. Al menos, así lo señaló Jorge Azcón en su última comparecencia.

CEOE Aragón y la patronal de los centros de datos (Spain DC) esgrimieron el mismo argumento este viernes antes de un desayuno informativo en Zaragoza. Eso sí, Azcón llegó a apuntar previamente que el Proyecto Rhodes de Blackstone corría riesgo incluso con la luz verde para las obras.

Al margen de los PIGA aprobados total o parcialmente, Amazon Web Services continúa su ampliación. Es la única compañía con instalaciones en marcha.

En fase de declaración de interés general (DIGA) están el campus de datos de Vantage en Villanueva de Gállego, Epilon, de Box2Bit en Épila, y la “consolidación” de AWS en La Puebla de Híjar, Azaila, Huesca y San Mateo de Gállego.

En un limbo legal queda el PIGA inicial de Forestalia y asumido después por Merlin. Otra de las grandes incógnitas es Repsol en Escatrón.

Pico de inversión

Así las cosas, como recordaba el reciente informe de la Fundación Basilio Paraíso, Aragón se adentra en el pico de la inversión en centros de datos. Es decir, el periodo en el que tienen que materializarse la mayoría de proyectos anunciados hasta la fecha.

El periodo 2026-2029 concentrará más del 80% del esfuerzo constructor de la década. Solo en 2028 se desembolsarán 6.289 millones de euros, por 3.532,6 en 2026 y 5.860,9 en 2027.