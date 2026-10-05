Azcón celebra el adelanto electoral: "Sánchez va a intentar mostrarse ante los españoles como una víctima"

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha celebrado el adelanto electoral de las generales anunciado este lunes. En declaraciones a los medios, ha valorado que "Pedro Sánchez va a intentar mostrarse ante los españoles como una víctima" tras decaer los decretos en materia de vivienda.

La votación en el Congreso de los Diputados del pasado viernes precipitó el movimiento confirmado este lunes. "Sánchez no es ninguna víctima, es el culpable. Después de 8 años de Gobierno, los problemas o situaciones que haya en España corresponden a ese Gobierno", ha asegurado Azcón.

Para el jefe del Ejecutivo aragonés, su homólogo en la Moncloa "pasará a la historia como el presidente que menos viviendas ha hecho en democracia" y también "como el que más nos ha mentido.

El líder popular cree que el PSOE busca "una ventana de oportunidad". Si bien a la hora de la verdad obtendrá, según Azcón, "el menos malo de los resultados".

Preguntado por la negativa del PP a los decretos, el presidente ha señalado que la mejor opción pasa por construir vivienda. "Aragón es un buen ejemplo", ha resaltado.

Azcón se ha referido en este sentido a la política de vivienda del anterior Gobierno regional. "Las propuestas del PP pasan por las soluciones reales y las de Pedro Sánchez se califican por sí solas", ha añadido.

También ha criticado las cifras de desahucios con Sánchez en la Moncloa y que vaya a ser "el presidente que menos viviendas ha construido". "Es evidente que quien ha causado el problema no va a ser el que lo solucione", ha expresado.

Presupuestos en Aragón

En el plano autonómico, Azcón confía en que la campaña electoral no altere los plazos de la negociación de los Presupuestos de 2027. Su presentación estaba prevista para después de las fiestas del Pilar, según avanzó el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

El resto de cambios en el día a día institucional se afrontarán "sobre la marcha". "A Aragón el cambio de Gobierno le va a ir mejor, creo que Feijóo será un presidente que gobernará para todos los españoles pensando en la igualdad", ha insistido.