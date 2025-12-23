Susana, juguetera, sobre las ventas en Navidad: "Es nuestro mejor mes, nos ayuda a sobrevivir al resto del año"

La carta a Papá Noel o los Reyes Magos contiene todos los secretos para acertar con los más pequeños. Una misiva que hace semanas que cientos de niños enviaron para que la mañana del 25 de diciembre y el 6 de enero los árboles estén cargados de regalos. Para hacer frente a los deseos de los pequeños de la casa, las jugueterías se encuentran a tope para llevar la ilusión a todas casas, ahora aún más con la Nochebuena a la vuelta de la esquina.

Entre las tiendas más visitadas está Toy Club Express, que se convierte en el aliado del hombre rojo y sus majestades. Esta tienda ubicada en la céntrica plaza Salamero de Zaragoza vive con intensidad estos días, que cada vez empiezan antes.

"En noviembre mucha gente ya comienza a mirar y en diciembre la gente ya viene con la lista para comprar", explica Susana Hernández, dueña de la juguetería. Parte de este adelanto es el Black Friday y en la capital aragonesa el Volveremos se ha convertido en un buen motor para animar las ventas.

La previsión de muchos ha hecho que lleven "desde hace tiempo" muchos juguetes agotados. Es el caso de la Neverita de las Mini Brands, la Taquilla Secreta o el Destructor Rex que han estado en la lista de deseos de más de uno este año. Por lo que ya es "imposible" encontrarlos para aquellos que acudan a última hora: "Siempre están los típicos que llegan a venir una hora antes, hay de todo", confiesa Hernández.

Y para no perder la costumbre. Más allá de las novedades en regalos de cada año, los juegos tradicionales como los Playmobil, Legos o juegos de mesa demuestran ser indispensables en la carta de los niños y no tan niños porque "es brutal lo que se venden".

Tal es la demanda de trabajo que las cuatro dependientas de esta tienda no paran de atender a clientes en la que señala que está siendo una temporada "muy buena": "La campaña de Navidad siempre es el top de ventas, es lo que nos hace sobrevivir durante el resto del año", resalta.

A pesar de la cantidad de trabajo que tienen, todas ellas señalan que es una "venta muy agradable" ante la ilusión de quien viene a comprar como de los pequeños que se pasean por las estanterías en busca de sus juguetes preferidos.

Sira García y Camila Duque empleadas de Juguettos E. E.

Quienes también han notado un gran flujo de personas entrando y saliendo del establecimiento son las dependientas de Juguettos en el centro comercial Grancasa, que están viviendo dos meses de mucho ajetreo: "A la gente le gusta mucho venir y que se les atienda de una manera exclusiva para acertar", explican Sira García, encargada de la tienda, y Camila Duque, empleada.

Esta última señala que están viviendo unos días previos a la llegada de Papá Noel de "mucho trabajo" con la llegada de grupos de personas para conseguir los últimos regalos. Aunque si bien señalan que en su caso están teniendo una demanda importante de pedidos online lo que les ha hecho incrementar el trabajo.

Ante si se vende más para Papá Noel o los Reyes Magos, ambas señalan que están viendo que cada año se vende más de cara a los Reyes Magos "porque hay más tradición".