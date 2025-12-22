Manuel, ganador del quinto premio de la Lotería de Navidad: "Me regalaron el número por mi jubilación"

Manuel Pecellín se acaba de jubilar. Un 5 de diciembre decía adiós al camión y a su trabajo como repartidor de pollos tras 50 años dedicados a trabajar. Ahora la suerte le sonríe ya que se ha alzado como uno de los agraciados con un quinto premio de la Lotería de Navidad con el número 77715. Un número que le cayó de la buena mano de Olga Romeo, dueña de Pollería Olga en el Mercado Central de Zaragoza.

Poco tiempo después de que los niños de San Ildefonso cantaran el 77715, Manuel se ha acercado hasta el puesto que le ha regalado 6.000 euros: "Me ha llamado un repartidor para darme la enhorabuena, así me he enterado", contaba visiblemente emocionado este hombre frente al puesto de Olga. Este agraciado confiesa que no terminaba de créerselo.

Manuel habla con lágrimas contenidas ya que los 6.000 euros han sido todo un regalo caído del cielo: "Me lo regaló Olga por mi jubilación y he venido corriendo a darle las gracias", declara mientras mira con una sonrisa a quien le ha repartido la suerte. "Mejor regalo imposible", sostiene.

A pesar de que es un pequeño pellizco, el premiado tiene claro que esos 6.000 euros van a ir destinados "a tapar agujeros". Una emoción contenida que también demostraba Olga Romeo que no paraba de felicitar y abrazar a Manuel por el quinto premio. Esta pollera ha repartido suerte y lo tiene muy claro que lo más feliz que le hace es que "llega a gente que de verdad lo necesita".

Francisco, ganador del Quinto Premio de la Lotería de Navidad 2025 E. E.

No ha sido el único que se ha acercado hasta el puesto de Pollería Olga en el Mercado Central. Francisco José Rodríguez ha sido uno de los agraciados con ese Quinto Premio.

Una alegría que ha sido compartida con su hijos nada más enterarse de que tenían uno de los números ganadores: "Estaba viéndolo en la televisión y he llamado a mis hijos para ver si me estaba equivocando o no", cuenta delante del mostrador.

Este hombre se ha sumido entre abrazos con sus hijos y solo puede pensar en cuando se entere su mujer quien se encuentra trabajando en este momento que se celebra el Sorteo de Navidad: "Yo estoy medio llorando, no quiero imaginarme la alegría de mi mujer", sostiene con una sonrisa.

Los 6.000 euros caen como agua de mayo ya que comparte que se encuentra en este momento en el paro y su mujer solo está trabajando para la temporada de Navidad. Así, este pizco de premio supone una gran ayuda para esta familia de cuatro que tiene claro que el dinero va a ir para "ahorrarlo".

Elva, trabajadora y ganadora del Quinto Premio de la Lotería de Navidad 2025. E. E.

En el caso de Elva Castillo el dinero va a ir de camino a Nicaragua. Esta joven trabajadora de Pollería Olga lleva toda la mañana sin parar de sonreír cogiendo el teléfono celebrando el quinto premio. "Yo estoy muy feliz, aunque sea poco es un regalo", sostiene sin parar de atender a clientes que siguen pasando durante la mañana por el puesto.

"Me viene muy bien porque casi no llegaba a fin de mes", confiesa. Y es que el mes de diciembre es complicado entre regalos, comidas y celebraciones de Navidad. Por lo que para ella supone un alivio: "Podré mandarle un regalito a mi familia en Nicaragua así que muy contenta". Esta trabajadora así piensa en compartirlo con los demás, sobre todo, en los que están lejos.

Así, su felicidad también se encuentra por lo que supone el haber repartido entre tantos clientes: "En diciembre ya no nos quedaba nada así que muy felices".