José Enrique, dueño de una administración de Lotería que ha repartido más de 1 millón de euros: "Estamos muy contentos"

José Enrique Usón y Ana Isabel Rodríguez, de la Administración de Loterías que ha repartido un Quinto Premio en Zaragoza E. E.

Ataviado con un jersey navideño de Star Wars recibía José Enrique Usón a los primeros medios de comunicación que se acercaban hasta su administración de Lotería en el Coso de Zaragoza a las 10.35.

No era para menos ya que era el primer número agraciado con un premio de la Lotería de Navidad de este año. Se trata del 23112, un Quinto Premio que sabe a mucho ya que "hacía años que no repartíamos un premio importante".

En la Administración Nº7 han repartido 18 series de este número, lo que significan 1.080.000 euros. "Lo hemos repartido todo por ventanilla, no sabemos aún a quién le ha podido tocar", confesaba José Enrique.

De igual manera, señala que estaba "muy contento" por poder haber repartido esa gran suma de dinero entre la población.

Usón es de familia de loteros por lo que ha tenido la suerte de poder dar otros premios como en 2001 que repartieron el Segundo Premio con su madre al frente de la administración: "Llevo 15 años desde que cogí yo el relevo y la verdad es que estoy muy feliz de poder dar un premio en el sorteo".

Así, cierran una temporada en los que les ha llovido la suerte. "Ha estado bastante bien, hemos vendido mucho y esto ya ha sido la guinda del pastel", confiesa. Mientras tanto vecinos de la administración se acercaban a la administración para darles la enhorabuena, aunque apenados de que no llevaran el número agraciado.

José Enrique se une así a la lista de loteros que han repartido pellizcos de Quintos Premios en Zaragoza ya que poco tiempo después se conocía que Valerio Gimeno repartía 3,6 millones de euros desde su administración en la calle Salinas número 1 con el número de 77715. Mismo número que también vendió Olga Romeo en su puesto en el Mercado Central de Zaragoza.

Además, el 25412 caía en la administración de la calle Cádiz. Las dueñas Esther y Esperanza han repartido 60.000 euros con el Quinto Premio. A la que se une la administración número 23 de la calle del Coso que ha repartido una serie del Quinto Premio con el número 60649.

Una Lotería de Navidad que los grandes premios han pasado de largo, pero daba una lluvia de dinero entre varios puntos de la capital aragonesa.