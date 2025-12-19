"Si tenías tren, hotel o autobús, reclama": el consejo a las enfermeras afectadas por el retraso de la OPE en Aragón

El examen será finalmente el día 15 de febrero a las 10.00, una semana más tarde de lo previsto. E. E.

El adelanto electoral en Aragón ha tenido un daño colateral: el retraso de la multitudinaria oposición de Enfermería prevista para el próximo 8 de febrero.

Sanidad confirmaba este jueves que el examen será finalmente el 15, siete días más tarde, ante la imposibilidad de asumir el reto logístico que suponen las elecciones autonómicas y unas oposiciones de estas características, que mueven a miles de personas.

El horario del ejercicio, apuntaban desde el Gobierno de Aragón, se mantiene sin cambios, con acceso a las aulas a partir de las 9.30 y comienzo de la prueba a las 10.00. ¿Pero qué pasa con las personas que ya tenían todo comprado?

A la convocatoria concurrirán un total de 6.422 aspirantes, según los listados provisionales publicados, correspondientes a los distintos turnos de acceso: libre y discapacidad, promoción interna y cupos específicos.

La ocasión no es para menos. En total, la oferta incluye 528 plazas de turno libre y cupos reservados y 255 plazas por promoción interna, unas cifras difíciles de ver, al menos en Aragón.

El examen se celebrará en las tres capitales de provincia; en sedes de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel que se concretarán con la publicación de los listados definitivos.

Semejante oportunidad hace que a la prueba vaya a presentarse gente "de toda España". Muchas personas tenían ya billete de tren, de autobús o incluso hotel, en el caso de tener que pasar la noche de antes para llegar a las 10.00 al examen.

Desde el sindicato de enfermería Satse confirman que en los últimos días han recibido varias llamadas al respecto y recomiendan a las afectadas presentar las reclamaciones que consideren a nivel personal.

La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) también ve posible la reclamación. Si las aspirantes no tenían seguro de cancelación o posibilidad de cambiar de fecha sus billetes o noches de hotel "perderán todo el dinero", dado que unas elecciones no suelen ser entendidas como motivo de fuerza mayor por estas compañías.

Según su presidente, José Ángel Oliván, estos gastos se pueden reclamar "a quien ha convocado la oposición y cambiado la fecha". Es decir, al Gobierno de Aragón o a la Consejería correspondiente, en este caso la de Sanidad.

"Para hacerlo habría que adjuntar pruebas, desde las reservas, los tickets y las facturas hasta el BOA en el que se confirma la disolución de las Cortes", expone.

La clave, según Oliván, es que esta no es una decisión ajena al Ejecutivo aragonés, sino que ha sido adoptada conscientemente y "sin tener en cuenta los daños que se podrían producir".

En caso de necesitar asistencia jurídica, aconseja comprobar si está incluida en el seguro del hogar. "Se pueden reclamar daños y perjuicios. Ahora bien, cuanto más se organizasen los afectados, mejor", detalla.