EL ESPAÑOL termina el año a lo grande: segundo medio más leído en Aragón por cuarto mes y récord histórico de usuarios

Ranquin de medios en Aragón en noviembre. E. E.

El diario recorta la distancia con Heraldo de Aragón desde los 191.156 usuarios únicos que les separaban hace un mes hasta los 79.012.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN termina 2025 a lo grande con récord histórico de usuarios y consolidándose como segundo medio más leído en la Comunidad por cuarto mes consecutivo.

El medidor oficial, GfK DAM, da al diario 590.953 usuarios únicos en noviembre, su mejor marca desde su puesta de largo en septiembre de 2024 en el Teatro Principal de Zaragoza.

Y no solo eso. EL ESPAÑOL DE ARAGÓN consigue recortar distancias con Heraldo de Aragón, que lidera el ranking autonómico con 669.965 usuarios únicos.

Evolución de la audiencia de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. E. E.

El diario decano de la prensa aragonesa cede 92.981 usuarios únicos respecto a los 762.946 de octubre, lo que permite a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN acortar la distancia de los 191.156 que marcaban la diferencia hace un mes hasta los 79.012 actuales.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN también amplía su ventaja con respecto a El Periódico de Aragón, que vuelve a ocupar el tercer puesto. Si en octubre la diferencia era de 34.161 usuarios únicos, en noviembre ha sido de 73.807.

Por detrás quedan, igualmente, El Confidencial (506.466), El Mundo (485.567) o ABC (463.894).

Entre las noticias más leídas de noviembre destacan las centradas en los efectos que tendrán los centros de datos en los pequeños municipios de la Comunidad, las consecuencias que tuvo el doble cobro en Zaragoza del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) o la apertura de nuevos negocios en la capital.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN cuenta con Antonio Ortego como editor, Jorge Lisbona como director editorial y Susana Cano como directora Comercial y de Relaciones Institucionales.

Del equipo también forman parte los periodistas Marta Miguel, Silvia Rived, María González, Judit Macarro y Raúl Gascón -encargados de aportar frescura y nuevas perspectivas a los temas que marcan la actualidad en la Comunidad-, y Ramiro Lope en el área comercial.

A él se han incorporado, además, Gema Romero como responsable de redes sociales, Carlos López en el área de Audiencias y el talento joven de Nazaret Parrilla.

Estreno en pantalla grande

Para celebrar este primer año y medio en Aragón y despedir el año a lo grande, EL ESPAÑOL estrenará este viernes la tercera entrega de Avatar, titulada 'Fuego y cenizas', en los Cines Palafox de Zaragoza.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de INTEGRA TECNOLOGÍA y ECO ADVANCE, así como con la colaboración de CINES PALAFOX y TAPIGRAMA SOFÁS.

Líder nacional

A nivel nacional, el diario que dirige Pedro J. Ramírez ha mantenido el liderazgo tras los ataques sufridos en agosto y septiembre, que provocaron una drástica caída del tráfico de usuarios.

El tráfico se vio resentido durante los últimos días de agosto y durante todo el mes de septiembre por una cadena de ciberataques que fueron denunciados ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil y que hoy siguen investigándose.