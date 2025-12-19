Alegría reivindica los servicios públicos en el medio rural: "Azcón es un presidente ausente en los pueblos"

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha reivindicado una presidencia de la Comunidad que “conozca y recorra” el medio rural, que “escuche a los vecinos” y que “cumpla los compromisos adquiridos”. La exministra pretende así hacer frente a los dos años y medio de un Jorge Azcón “ausente en los pueblos” y que “ha asfixiado a los servicios públicos” con promesas que “han quedado en papel mojado”.

Pilar Alegría ha estado este viernes en Samper de Calanda, en la comarca del Bajo Martín, de la provincia de Teruel, y ha criticado los “incumplimientos” de Azcón en cuestiones tan concretas como “el compromiso de aumentar en dos millones de euros la aportación a las comarcas”. “Pero ahora esa promesa ha quedado en papel mojado. Desconozco si esto estaba en ese power point que presentó a los medios de comunicación”, se ha preguntado Alegría.

Durante toda la mañana, Alegría ha escuchado las necesidades de este pueblo, acompañada de su alcalde, Alfonso Pérez, remarcando la necesidad de que “en las comarcas se establezcan servicios públicos que permitan el día a día de sus vecinas y vecinos”.

Frente a esta necesidad, “durante estos dos años hemos visto un presidente que ha tenido demasiada prisa por asfixiar los servicios públicos”. En el ámbito de la sanidad y la educación pública, ha acusado al PP de generar “recortes” que “están revirtiendo en una mala calidad del servicio a los aragoneses”, y que afectarían al alumnado con algún tipo de necesidad, al transporte escolar.

Ante ello, Pilar Alegría ha defendido el papel de los alcaldes de los pueblos. “Hay servicios públicos que hay que proteger si queremos que las personas puedan seguir viviendo en sus pueblos”, ha dicho.

“Si tengo el apoyo para ser presidenta de Aragón mi compromiso es apostar por la vivienda pública de verdad, hay que blindar el parque público de vivienda y evitar que pasen a fondos buitre o fondos de inversión”, ha añadido Alegría.