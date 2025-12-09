Azcón decidirá si hay elecciones en Aragón tras una última reunión con Vox: "Es sí o no, no puede pasar de esta semana"

PP y Vox se lo jugarán todo a una última reunión en Aragón. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado que la negociación del presupuesto "no puede pasar de esta semana", por lo que el previsible adelanto electoral podría anunciarse más pronto que tarde. "Es sí o no, no puede ser un mareo o un trasiego de papeles", ha dicho tras la hora y media de reunión entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, que mantiene las posiciones "alejadas".

Los exsocios volverán a verse previsiblemente a finales de esta semana, pero ninguno es excesivamente optimista. El titular de Hacienda ha asegurado que muchas de las peticiones de los de Santiago Abascal son inasumibles o directamente ilegales. Nolasco, sin embargo, no lo ve así, ya que, según ha querido dejar claro, son los mismos compromisos que ha adquirido Pérez Llorca en Valencia.

Para Bermúdez de Castro, Vox está diciendo 'no' a los presupuestos "con la boca muy pequeña", ya que "son buenos para Aragón": "Pero viendo la trayectoria de estos dos años y medio no creo que cambien de opinión, flexibilicen su postura y digan la verdad. Solo con la propuesta fiscal que han presentado habría que cerrar el Hospital de Barbastro o no abrir el de Teruel o el de Alcañiz", ha recalcado.

No entiende, por ejemplo, que los menosprecie y se refiera a ellos como un mero PowerPoint cuando se ha utilizado "el mismo formato que cuando él era vicepresidente". "Todo lo que no se ajusta a su forma de pensar es socialista. Eso es el paradigma del sectarismo", ha criticado.

Nolasco ha llegado a decir que Azcón parecía a veces un presidente de Podemos, unas declaraciones que no han sentado especialmente bien al PP.

Todo esto hace que las posturas estén "donde estaban ayer". Desde el PP censuran que Vox mantenga unas líneas rojas "talladas en piedra", un marco "inamovible" que hace imposible el acercamiento. Creen, de hecho, que lo único que buscan es sorpasarles y sustituirles.

Vox, por contra, insiste en que Azcón no va a tener un cheque en blanco y en que no va a firmar nada "a ciegas".

