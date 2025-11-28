La oposición hace ya porras sobre las elecciones anticipadas en Aragón: "Me juego una caña: el 1 de marzo"

Las más que posibles elecciones anticipadas en Aragón han centrado este viernes las preguntas a Jorge Azcón en las Cortes. El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha tirado de calendario para ver cuándo podrían ser y su conclusión no ha podido ser más clara: "El 1 de marzo, me juego una caña", le ha dicho al presidente.

Azcón no ha querido 'darle bola' y ha cuestionado sus dotes de "pitoniso", recordándole que la decisión "la toma el presidente del Gobierno". "No sé si ha estado muy acertado. Me voy a quedar con que usted sabe lo que va a hacer este Gobierno porque somos transparentes y decimos la verdad", ha dicho.

El líder conservador ha insistido en que sigue confiando en llegar a un acuerdo con Vox para que haya presupuestos y en que los aragoneses ya hablaron en 2023. "Es a la mayoría que salió de esas elecciones a la que nos piden llegar a un acuerdo", ha subrayado.

¿Pero por qué Soro lo tiene tan claro? El portavoz de Chunta ha recordado que el propio Azcón ha confirmado que, de ir a las urnas, la votación no coincidirá con la de otras comunidades.

"Vamos a ver qué huecos tienen. En Extremadura son el 21 de diciembre, no sabemos si Guardiola tendrá suerte o le tocará otra vez la pedrea de Vox", empezaba.

Soro cree que Azcón convocará antes del 15 de marzo para evitar "que le perjudique la imagen electoral de Fernández Mañueco rendido a los pies de Vox en Castilla y León". Eso haría que, como tarde, fueran el 8 de marzo, pero parece poco probable que fueran a coincidir con el Día de la Mujer y el 22 de febrero son las Bodas de Isabel en Teruel.

Siendo el 15 de febrero "demasiado pronto", a Soro solo le queda el 1 de marzo, lo que quiere decir que el decreto de disolución de las Cortes se tendría que firmar para el Día de Reyes. "Tendría todo el mes de diciembre para enredar con el techo de gasto y empezar a echar la culpa de todo a Vox. Es mi porra, nos podemos jugar una caña", ha aseverado.

Lejos de quedarse ahí, el diputado nacionalista ha echado números para ver cuándo podría aprobarse el nuevo presupuesto tras esas elecciones. "Aun alineándose todos los astros no sería antes del verano. ¿Qué puede hacer sin presupuestos? ¿De verdad puede acometer todo lo que promete?", le ha preguntado a Azcón.

Para el líder conservador, no obstante, todo esto es una muestra más de los "serios problemas de coherencia" que tiene CHA. "¿Por qué no le dice todo esto al PSOE? Esta es la CHA de siempre, sumisa al PSOE. ¿Se imagina qué hubiera pasado si se estuviese acusando al PP de corrupción? Hubiera bramado para que se convocasen elecciones", le ha espetado.

Y tirando del 'poesía eres tú', ha recordado que Soro fue consejero y no tuvo el presupuesto a tiempo. "Sin presupuesto no se pueden hacer viviendas ni carreteras, pero es que usted no las hizo ni teniéndolo. Hay reglas no escritas en la democracia y hay partidos que están dispuestos a respetarlas y otros que no", ha apuntado en referencia a la regla de Feijóo de ir a elecciones si no se tiene presupuesto dos años seguidos.

Las reglas de la democracia

De presupuestos han hablado también Azcón y Alejandro Nolasco. El portavoz de Vox le ha preguntado sobre su entrevista en EL ESPAÑOL, en la que decía que a Vox habría que explicarle cuáles son las reglas de la democracia. "¿Cuáles son a su juicio esas reglas?", le ha dicho el diputado voxista.

El dirigente autonómico le ha respondido que en democracia hay una cuestión básica: que cuando un partido no tiene mayoría debe dialogar y acordar. "Se hace en base a un mínimo común, no sobre el total que ustedes o nosotros pensemos, sino sobre aquello en lo que seamos capaces de ponernos de acuerdo", ha subrayado.

A Nolasco no le ha valido la respuesta y ha criticado que el PP diga esto a Vox y no al PSOE, Podemos o CHA. "Usted ha sido alcalde y presidente gracias a nosotros. Sin embargo, se lo dice a Vox y no a Bildu, que es la prolongación de ETA. Me parece bastante grave", ha censurado.

Para Vox, la democracia es "cumplir las leyes" y, por tanto, traer a tiempo los presupuestos a las Cortes, algo que "no ha ocurrido ni el año pasado ni este" y "nadie ha dicho por qué". "Contribuye a demonizar a Vox y luego somos nosotros los que sufrimos agresiones físicas", ha continuado, citando el caso de los '6 de Zaragoza' y el indulto a dos de los condenados por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

En un tono muy distinto al de otras sesiones, Azcón ha asegurado que respeta a Vox como a todos los partidos del arco parlamentario a excepción de Bildu. Con todo, ha advertido de que el 'no' al trasvase se mantiene como línea roja para el PP. "Si quiere llegar a acuerdos conoce las fórmulas, ya hemos sido capaces de hacerlo en el pasado. Pero hoy, el eje de la discusión ha cambiado. Cuando ataca al PP no ayuda a cambiar al Gobierno de Pedro Sánchez. Queremos ver si Vox va a ayudar o va a poner palos en la rueda", ha manifestado.