Pilar Alegría, "perpleja" y "preocupada" por la condena al fiscal general: "La mentira ha ganado a la verdad"

La ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha cargado este viernes contra la condena al fiscal general del Estado por revelar datos tributarios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. "La mentira ha podido ganar a la verdad", ha criticado en el Comité Regional del PSOE de Aragón.

La titular de Educación ha asegurado que forma parte de un partido "responsable", una responsabilidad que les lleva a acatar el fallo judicial. "Pero con la misma responsabilidad lo decimos, no lo compartimos ni por la forma ni por el fondo", ha aseverado.

Alegría ha asegurado estar "perpleja" como muchos ciudadanos y "preocupada". "Casualidades de la vida, llegó el 20-N. Lo más lógico y prudente habría sido trabajar con la serenidad y buscando el consenso y la unanimidad como siempre ha hecho el Tribunal Supremo", ha agregado.

"Bastaron dos o tres días para trasladarnos un fallo sin conocer los motivos ni los porqués. El fallo nos deja un mensaje preocupante, y es que la mentira ha podido ganar a la verdad", ha continuado la ministra.

Lejos de desdecirse, la portavoz ha vuelto a defender a García Ortiz, una persona que "ha defendido la verdad frente a una mentira". "Hemos visto cómo se ha acusado a una persona que no ha hecho otra cosa en su vida que defender la verdad. Sin embargo, aquellos que hacen uso y abuso de la mentira y que llegan a decir que mentir no es ilegal se van de rositas", ha lamentado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.