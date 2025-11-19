Zaragoza acoge a los mayores líderes tecnológicos a nivel mundial en un evento para conocer los avances de la IA

Aragón sigue apostando por la inteligencia artificial. La segunda edición del evento “Liderando la IA", organizado por Integra Tecnología en colaboración con Ibercaja, congregó a más de 400 asistentes y reunió en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, en Zaragoza, a algunos de los mayores expertos tecnológicos del mundo.

Así, los principales líderes tecnológicos mundiales, Microsoft, IBM, AWS y Salesforce compartieron su visión estratégica sobre el avance de la inteligencia artificial y su impacto real en las organizaciones, las personas y el territorio.

La jornada fue conducida por Gabriel García, director de Innovación en Integra Tecnología, y el evento estuvo inaugurado por Félix Gil, CEO de Integra Tecnología, y por Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, quienes destacaron el valor de las personas con la tecnología como herramienta y el momento tecnológico que está viviendo Aragón.

El programa se abrió con la intervención de Ricardo Velasco, CEO de Connectivia Labs, quien, tras su experiencia en Silicon Valley, habló sobre el poder de la IA como "algo mucho más importante que todo lo vivido hasta ahora, donde el humano aporta el juicio y la IA la velocidad”.

En esta misma línea, continuó: "Las empresas tienen dos caminos: el de la eficiencia y el de la adopción de la IA como nuevo medio para el descubrimiento y para elevar a las personas a otra dimensión de cognición como internet o la electricidad”.

Más tarde, fue el turno de la mesa redonda “El momento de Aragón: retos y oportunidades” formada por María Ángeles Rincón, directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas del Gobierno de Aragón, y Ángel Sanz, director gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos, y moderada por Mª Cristina Martínez-Tercero Molina, responsable de Consultoría Legal de Integra Tecnología.

Durante el coloquio se abordaron los avances en digitalización y los retos que afronta Aragón para seguir avanzando, como la gobernanza del dato.

También se pudo escuchar la visión de los líderes tecnológicos mundiales. David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft, abrió el bloque con un repaso a los últimos tres años de evolución de la IA, donde se ha pasado de modelos que simplemente contestaban a Copilot a un sistema capaz de razonar y ejecutar acciones.

Eduardo Ordax, Principal Go to Market GenAI en AWS, habló sobre los avances en la IA auténtica, explicando cómo "los agentes son sistemas autónomos, con memoria, razonamiento y capacidad de ejecutar planes y acciones sin intervención humana".

Por su parte, Joaquín Andrés, Senior Enterprise Account Executive Marketing Cloud en Salesforce, presentó el agente de IA de Salesforce, Agentforce, anunciando que en febrero llegará Agentforce Voice en español. "Es una herramienta de enorme potencial para la atención al cliente", aseguró.

Fernando Suárez, director de Software de España, Portugal, Grecia & Israel en IBM, cerró el bloque hablando sobre cómo la combinación de la IA con la computación cuántica supondrá un cambio de paradigma y "que nos permitirá resolver problemas que hoy se nos presentan imposibles".

Después, fue el turno de Andrés Mallada, Manager IA & Data de Integra Tecnología, quien en su ponencia “Aterrizando la IA, experiencias de éxito” mostró casos concretos que evidencian el impacto medible de los agentes de IA cuando se integran en los procesos empresariales.

La última ponencia corrió a cargo de José Luis Latorre, consejero de Organización de Integra Tecnología. Bajo el título “Los ingredientes de las personas que van a triunfar en el siglo XXI”, en el que se habló de los profesionales del futuro en un entorno impulsado por la tecnología, y "la importancia de la adaptabilidad, la mentalidad de aprendizaje y la capacidad de aportar criterio propio".

La jornada concluyó con el cierre institucional de Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, quien puso en valor el potencial del tejido empresarial aragonés y su papel en la consolidación de un ecosistema tecnológico competitivo y orientado a la innovación.