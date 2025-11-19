Cuarte de Huerva aprueba por unanimidad una Declaración Institucional en apoyo al IES Martina Bescós

El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva ha impulsado una Declaración Institucional en apoyo al IES Martina Bescós, tras atender la solicitud trasladada por el AMPA del centro, que pidió articular una respuesta municipal conjunta ante la insuficiente dotación de personal administrativo y de servicios del instituto.

A partir de dicha petición y después de diversas conversaciones con la comunidad educativa,desde el Ayuntamiento aseguran haber elaborado un texto que ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos representados en el pleno, manifestando así una posición unánime de apoyo al centro y a su alumnado.

La Declaración solicita al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que valore, con carácter prioritario, la dotación de personal administrativo, de conserjería y de limpieza que el centro requiere para su normal funcionamiento. Asimismo, reconoce la labor y compromiso del Equipo Directivo y de todo el personal del instituto, subrayando la importancia de su estabilidad para garantizar una educación pública de calidad.

El Ayuntamiento ha recordado que, aunque la planificación de necesidades corresponde a Educación, la creación y cobertura de las plazas de administración, conserjería y limpieza depende de la Dirección General de Función Pública, "motivo por el cual la Declaración será remitida oficialmente a ambos órganos del Gobierno de Aragón".

El Consistorio destaca que esta iniciativa busca reforzar la colaboración institucional, actuando como puente entre la comunidad educativa y la Administración autonómica, y trasladando de forma respetuosa, ordenada y conjunta las necesidades del instituto.

Con el acuerdo alcanzado por unanimidad, "Cuarte de Huerva reafirma su compromiso con la comunidad educativa y con la mejora de los servicios públicos esenciales en un municipio en constante crecimiento", aseguran.