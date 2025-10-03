Una médica aragonesa no se corta sobre la huelga: "Asumimos unos riesgos que no están contemplados en ningún sitio"

Médicos de Aragón concentrados en la plaza del Pilar, por la huelga contra el Estatuto Marco.

Este viernes 3 de octubre, los médicos de España han vuelto a la huelga contra el Estatuto Marco que regula sus condiciones laborales.

La huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, CESM Aragón y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) tiene por objetivo mostrar su desacuerdo con el borrador de documento presentado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio para este colectivo profesional, pues exponen que "no respeta sus derechos laborales".

En Aragón ha habido concentraciones a primera hora de la mañana en los distintos centros sanitarios y posteriormente se han unificado a las 12.00 a las puertas de la Delegación del Gobierno de España en la plaza del Pilar.

"Hemos decidido parar y decir basta", reconoce a El Español la Dra Ayerza, una médico aragonesa que secunda la huelga.

"Estamos con unas condiciones laborales que se regulan con una normativa del 2003, o sea, que ha quedado completamente obsoleta y que se regulan con el conjunto de otras profesiones sanitarias que no tienen nada que ver con la nuestra", denuncia la sanitaria.

Concentración de médicos de Zaragoza contra el borrador del nuevo Estatuto Marco. E.E

Los médicos en huelga solicitan un estatuto específico y un ámbito de negociación propio, independiente del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud. Reclaman también una clasificación profesional adecuada, una regulación de la jornada que garantice el descanso y la conciliación laboral, así como que las guardias se computen para la jubilación, entre otras medidas.

"Los médicos tenemos un grado de formación que implica un mínimo de 10 años, muchas veces son más y una formación continuada posterior", continúa la pediatra zaragozana.

Un cartel de un médico en huelga que dice: "Sin dormir y sin parar, un error puede matar" E.E

No solo el grado de preparación que implica la profesión es uno de los motivos que consideran relevante para tener una clasificación diferente "Tenemos un grado de responsabilidad que es la vida de las personas, y tenemos un riesgo por nuestro trabajo, por contagios que podemos tener o por agresiones que podemos sufrir, que no está contemplado en ningún sitio", sentencia la Dra Ayerza.

La preocupación general de los médicos es que "peligra la calidad de la asistencia" que se da a los pacientes", algo que "los médicos no podemos permitir".

"Vemos que esto se hunde o se renueva el estatuto que tenemos y nos dan voz para poder tener unas condiciones dignas o va a haber un problema con la sanidad de este país", asegura la doctora.

Tras tres años de negociaciones, Sanidad y los sindicatos se reunieron esta semana sin alcanzar acuerdos. La huelga continúa, ya que el Ministerio mantiene su última propuesta de Estatuto Marco, elaborada con aportaciones de las comunidades autónomas, pero que los convocantes consideran un retroceso respecto a versiones anteriores.

Hoy viernes los médicos secundan su segunda huelga del año. La primera tuvo lugar el 13 de junio, la primera en cinco años, con las mismas reivindicaciones.