Zvi Wszlamowicz, superviviente del Holocausto: "No conocí a mi madre, murió en la cámara de gas"

Hace 80 años se ponía fin a la mayor barbarie de la historia de la humanidad. Un día como hoy, en 1945, se liberaba Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de concentración y exterminio nazi. Cada 27 de enero se celebra el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto para mantener vivo su recuerdo.

El Holocausto asesinó a millones de personas, pero otros muchos fueron víctimas de este genocidio aun no estando ahí. Es el caso de Zvi Wszlamowicz, a quien separaron de su familia con tan solo cinco meses.

Zvi Wszlamowicz nació 1942 en Bélgica, que estaba bajo la ocupación nazi. Cuando comenzaron los rumores sobre la deportación de los judíos y su traslado a campos de concentración, sus padres decidieron entregarlo con cinco meses a la pareja De Bie, que colaboraba con la resistencia y con la que el sacerdote de la Iglesia de su barrio mantenía contacto.

A pesar de que sus padres y familia se escondieron en casa durante días para que los nazis no los descubriesen, su madre y su tía fueron arrestadas y llevadas al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, donde fueron asesinadas. Mientras, su hermana se refugió en un convento y su padre se ocultó hasta 1944 cuando fue enviado a prisión y posteriormente liberado.

Con el final de la Segunda Guerra Mundial, hija y padre fueron en busca de Zvi entre las ruinas de una Europa devastada. Cuando localizaron a Zvi, tenía tres años. Tras un tiempo, se fueron a vivir a Bolivia y posteriormente a Brasil, desde donde el propio Zvi intercambió cartas con la familia adoptiva que le salvó del Holocausto.

Y, aunque se trasladó a vivir a Israel con su esposa y sus tres hijos, siempre fue a visitar a esa familia que permitió que su origen judío quedase oculto ante los nazis.

Ahora, este superviviente está haciendo carrera para poder contar su experiencia y ha estado este lunes en Zaragoza en el homenaje preparado por el Ayuntamiento de Zaragoza y, con emoción, ha contado su historia.

“Soy una víctima de Auschwitz”, expresaba Zvi al comenzar su intervención.

“Mi madre fue arrestada en noviembre de 1942. Murió allí en la cámara de gas. No conocí a mi mamá. Mi único conocimiento son unas fotos grises. Crecí sin mamá, no tenemos fecha de cuando murió, no pudimos hacerle ningún acto en su memoria, no tenemos tumba. El único recuerdo es su nombre clavado en un monumento a los judíos en Bruselas, junto con otros 30.000 nombres exterminados”, contaba en el acto de homenaje.

"Yo no soy el héroe de esta historia. Mi hermana lo es, ella vio todo. Un día mi madre se fue de casa y no volvió más", añadía.

Más tarde, la víctima ha contado con más detalle y de forma más extensa cómo se escondieron sus padres o cómo vivió esa época.