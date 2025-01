El Gobierno de España reconoce el uso de aviones militares para transportar 200 inmigrantes de Canarias a la Península

El Gobierno de España ha reconocido este martes el uso de aviones militares de la Base Aérea de Zaragoza para transportar inmigrantes desde Canarias a la Península. Lo ha hecho a través de un comunicado de la Delegación del Gobierno en Aragón.

La institución recalca que la situación de emergencia que vive Canarias con la llegada de migrantes ha provocado que desde hace meses se produzcan traslados de personas al resto del país, donde son atendidos en centros gestionados por distintas entidades.

"Habitualmente, estos traslados se hacen en vuelos civiles. Recientemente, el Ministerio de Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, solicitó al Ministerio de Defensa el uso de dos aviones del Ejército del Aire para reforzar la gestión del repunte de llegadas en las islas Canarias durante las fechas navideñas. En concreto, se trata de dos vuelos, uno el día 31 de diciembre desde El Hierro, y otro desde Lanzarote, el 9 de enero, con 100 personas cada uno", detallan.

Según justifican, se recurrió a vuelos militares por las fechas, ya que los regulares tenían "una alta demanda" tanto por ser fiestas como por los propios viajes turísticos. "Se trata de una medida puntual y extraordinaria que responde a estas circunstancias con el objetivo de garantizar una adecuada atención de las personas que llegan a las costas canarias en situación de máxima vulnerabilidad y evitar cualquier riesgo de sobreocupación de los centros", agregan.

De esos dos vuelos, uno aterrizó en Torrejón de Ardoz y otro en la Base Aérea de Zaragoza, desde donde fueron trasladados a otros puntos de España. "Esto ocurre de igual manera que cuando los vuelos civiles llegan a Madrid", subrayan.

Aunque desde Delegación inciden en que ha sido algo puntual, desde el Ministerio de Defensa recalcan en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN que el Ejército del Aire, su personal y material "se encuentra dispuesto 24 horas, los siete días de la semana, para actuar con la mayor eficacia en caso de ser requerido".

"No se han ampliado plazas"

En este reparto de migrantes que ha habido en toda España no ha sido necesario ampliar ninguna plaza en Aragón, donde se ha originado la polémica. La Comunidad, gobernada por el PP, cuenta con cerca de mil plazas destinadas a la atención de estas personas migrantes. "Son plazas activadas, pero no están ocupadas al 100%. Los centros de migrantes son centros vivos: unos salen porque encuentran trabajo, otros cambian de ciudad o comunidad… Del mismo modo, puede llegar alguna persona para ocupar las plazas vacantes", recuerdan desde la Delegación.

Respecto a las críticas del Ejecutivo de Jorge Azcón, inciden en que el Gobierno de España informa mensualmente a los gobiernos autonómicos de los recursos disponibles. "De hecho, se informó esta misma semana, según confirman en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. No hay cambios en ese informe porque no se han ampliado las plazas", puntualizan.

Asimismo, acusan al PP de utilizar políticamente un tema tan sensible como es la atención a las personas migrantes y que se critique que no se ha informado cuando no hay ninguna ampliación ni nueva apertura de la que informar.

En este mismo sentido, el delegado del Gobierno en la Comunidad, Fernando Beltrán, ha salido al paso de las críticas del Ejecutivo de Jorge Azcón a través de su perfil de X (antes Twitter).

Beltrán ha confirmado que las plazas existentes en Aragón "no se han ampliado" para atender a migrantes de la emergencia canaria: "Los recursos siguen siendo los mismos".

Pese a todo, desde la DGA reivindican su derecho a poder opinar, ya que no es lo mismo que un grupo de 200 migrantes se instale en un pequeño municipio que en uno de mayor tamaño.

En su contestación, Beltrán ha puesto el dedo en la llaga al vincular la reacción del Gobierno aragonés, que ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, con la aprobación de las cuentas de 2025, para las que el PP necesitará los votos de Vox. "Sé que la inmigración es la línea roja para aprobar sus presupuestos, pero le parafraseo: lealtad y responsabilidad. Hablamos de personas", ha dicho.