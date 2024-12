Darío Villagrasa será el rival de Alegría en la pugna por liderar el PSOE de Aragón: "Quiero ser el próximo presidente"

La ministra Pilar Alegría ya tiene rival en la pugna por relevar a Javier Lambán al frente del PSOE de Aragón. El diputado aragonés Darío Villagrasa, hasta ahora número 2 del todavía líder socialista, ha dado el paso y ha confirmado su candidatura para encabezar el partido durante los próximos años, de cara a recuperar las principales instituciones de la Comunidad perdidas en las elecciones autonómicas y municipales.

Villagrasa, que ha ocupado el cargo de secretario de Organización durante la última década de ‘Lambanato’ y hasta esta misma mañana en la que ha presentado su renuncia, se postula así como el candidato oficialista y continuista de los años anteriores. En sus primeras palabras ante los medios de comunicación, ha asegurado que ha tomado esta decisión “tras el ánimo de cientos y cientos de compañeros” que le han invitado a “dar un paso adelante” y “abrir un nuevo tiempo”.

Diputado en las Cortes desde 2015 y alcalde de Bujaraloz, Villagrasa ha presentado su candidatura en una fría y nublada mañana frente al Palacio de La Aljafería, acompañado de Isabel García, eurodiputada en las últimas legislaturas, y Noemí Villagrasa, exdiputada en el Congreso. Su primer gran acto público llegará este fin de semana en Zaragoza, donde comenzará a testar el apoyo de la militancia a su liderazgo. “Quiero ser el próximo secretario general del PSOE de Aragón y quiero ser el próximo presidente del Gobierno de Aragón y para ello voy a emplearme con todas las fuerzas, me voy a dejar la piel por, para y desde Aragón”, ha aseverado, empezando a marcar distancias con Pilar Alegría.

En sus palabras, ha explicado que lleva “madurando” esta decisión “bastante tiempo”, y que se la comunicó “hace bastantes semanas” al todavía secretario general, Javier Lambán. “Yo no voy a renunciar al legado de ninguno de los presidentes socialistas, pero mi proyecto no son delimitaciones sobre quién apoya a Pedro Sánchez, quién apoyó en su momento a Javier Lambán, qué votamos cada uno en los procedimientos de primarias, a qué provincia pertenecemos cada uno. Mi proyecto es para construir una gran familia aragonesa a través de la militancia”, ha afirmado.

En este sentido, ha rehusado convertir estas primarias en un duelo con Pilar Alegría, ofreciendo una postura “conciliadora” que ha “trabajado por la unión de este partido”. “Ha habido cosas de las que han sucedido en los últimos años que a mí no me han gustado, que no he compartido, que entiendo que hayan causado rechazo en la parte de la militancia socialista y también en la sociedad aragonesa y yo lo que vengo a hacer es unir, es a trabajar, conciliar y levantar un proyecto que sea alternativo a los gobiernos de la derecha”, ha señalado.

Porque en su objetivo están ya las elecciones de 2027 y que el PSOE sea “la alternativa” a “gobiernos reaccionarios” y logre “derrotar al PP y a la ultraderecha de Vox”. “Me presento con un proyecto autónomo, libre de equipaje, centrado en la militancia socialista, centrado en el territorio. Quiero, y eso me lo permite ser representante en el Parlamento autonómico, mirar todas las semanas al Gobierno del Partido Popular y decirle frente a frente que tiene un PSOE que es la alternativa de gobierno, que tenemos ideas, capacidad, proyecto y ganas de ganar”, ha apuntado, de nuevo reseñando distancias con la candidatura de Alegría, que no podrá debatir cara a cara con Jorge Azcón.

Ahora, su primer paso, tras el acto público que tendrá lugar este fin de semana, será “coger mi coche” y “recorrer todo el territorio aragonés” para “escuchar a la militancia” y “unir, trabajar, proponer y construir”. “Ese es el Partido Socialista en el que creo, porque ese es el modelo de Aragón en el que creo y porque a eso voy a dedicar con todas y cada una de mis fuerzas”, ha añadido.