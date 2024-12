Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo: "No somos el brazo armado de ningún otro poder del Estado"

El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha advertido este jueves de que el poder judicial no es "el brazo armado de ningún otro poder del Estado" y de que los fiscales no están para defender otros intereses "que no sean los de la sociedad".

Lo ha hecho durante la entrega de los premios 'Gabriel Cisneros' del Gobierno de Aragón, que ha reconocido al propio Javier Zaragoza, a Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, los fiscales del procés, por su defensa de la legalidad constitucional.

En un contundente discurso, Zaragoza ha asegurado que el cumplimiento de la Constitución es "el mejor muro de contención para hacer frente a las tentaciones autocráticas y populistas de nuestros gobernantes". "En estos momentos tan convulsos que está viviendo nuestra institución, y más allá del perceptible deterioro institucional que se está produciendo, encontrarán siempre al Ministerio Fiscal y a los casi 2.800 fiscales que integran esta profesión en la defensa de la legalidad constitucional y de este proyecto común que es España", ha subrayado.

La actual Constitución, ha continuado Zaragoza, convirtió a los españoles en ciudadanos "libres e iguales ante la ley". "En ella caben todos, incluso aquellos que no quieren hacerlo. Tenemos la obligación legal de defenderla frente a los atajos de quienes quieren destruir nuestro marco de convivencia o quienes quieren cambiarla por la puerta de atrás", ha aseverado.

Aragonés de nacimiento, Zaragoza ha agradecido que la DGA les premie por cumplir con su deber, una distinción que el año pasado recayó en los diputados y senadores aragoneses que formaron parte de las cortes constituyentes.

"La Constitución es una obra política absolutamente inigualable que culminó un proceso histórico de recuperación de la democracia basada en los valores del pacto, la reconciliación y la solidaridad", ha señalado antes de recordar que, al ingresar en la carrera fiscal, hicieron el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución, un compromiso que han cumplido "siendo leales a la institución" y a la propia Carta Magna siempre "dentro del marco de la legalidad, la imparcialidad y la defensa del interés público y el respeto a la independencia judicial".

Por su parte, Jaime Moreno, ha resaltado que la Constitución está "necesariamente más vigente que nunca". "Soy absolutamente optimista respecto a su fuerza expansiva", ha declarado.

En esta línea, Consuelo Madrigal ha subrayado que los logros en el terreno de la libertad no son definitivos y corren el riesgo de perderse. "Hoy parece que la animosidad al adversario haya sustituido los objetivos constructivos de la política. Impregna la vida pública y, peligrosamente también a veces, las relaciones privadas", ha avisado.

"Cuando acometimos la tarea de la investigación y acusación de los hechos más graves del procés lo hicimos con la convicción de que se trataba de un gravísimo atentado al orden constitucional; un golpe de Estado, un delito de rebelión agravado por la malversación. Por eso, nos opusimos a la concesión de indultos y a una ley de amnistía que entendemos contraria a la Constitución y al derecho de la Unión Europea", ha agregado.

Todo esto les ha llevado a recibir acusaciones de 'lawfare'. "Pero estamos tranquilos. Hemos actuado en todo momento con el Código Penal y la Constitución en la mano", ha recalcado.

A este respecto, Fidel Cadena ha asegurado que supieron desde el principio que el del procés era un juicio "de defensa de la Constitución". "Dos de los valores esenciales, la integridad de su territorio y su vigencia, se habían puesto en entredicho. Y cuando se aprobaron los indultos supimos decir que no eran ni requeridos por la Justicia ni por la equidad", ha recordado.