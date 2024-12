Aragón reclama al ministro Óscar Puente reuniones cada seis meses: estas son sus reivindicaciones

Aragón reclamará a Óscar Puente reuniones cada seis meses para abordar el estado de las carreteras, las infraestructuras y los servicios ferroviarios de la Comunidad. Las partes se verán este lunes en el Ministerio de Transportes en un encuentro que servirá para sentar las bases de la 'negociación'. "Esperamos venirnos no tanto con acuerdos puntuales, sino con las buenas sensaciones que tuvimos tras la reunión del presidente, Jorge Azcón, con el ministro en Canfranc el pasado 25 de octubre", ha explicado el consejero de Fomento, Octavio López.

Este tipo de reuniones, ha subrayado, pautadas en varios artículos del Estatuto de Aragón. A ella asistirán los principales responsables de la Consejería en Aragón, mientras que por parte del Ministerio estarán la secretaria general de Transporte Terrestre, el director general de Carreteras, jefa de Demarcación de Carreteras en Aragón, el director general del sector ferroviario y responsables de Adif, entre otros. Se trata, según López, de una cantidad "considerable" para poder analizar, y en su caso acordar, los distintos asuntos que preocupan a Aragón.

En su opinión, la reunión de Canfranc permitió abrir una "senda de colaboración" con "cierto optimismo". "Voy a insistir mucho en que estos encuentros se vayan repitiendo cada seis meses, ya sea en el Ministerio o en Aragón, para que haya una continuidad. Muchos de estos asuntos necesitan un seguimiento de los procedimientos administrativos y ver que se van cumpliendo determinados plazos y objetivos", ha subrayado.

López ha diferenciado entre ideas, proyectos y expedientes en curso; categorías diferentes a las que habrá que dar "un recorrido temporal distinto". También hay cuestiones, como el Canfranc o la Travesía Central del Pirineo, de las que se hablará "permanentemente". Así, en materia de carreteras, Aragón pondrá sobre la mesa la agilización de los plazos para la finalización de la A-23 Huesca-Jaca y de la A-21 entre Jaca y Pamplona. También reclamará la licitación, lo antes posible, de la A-22 "en lo relativo a la variante de Huesca", así como la reducción de los plazos de la A-68 en el tramo Zaragoza-Alcañiz-Vinaroz.

En cuanto a la A-40 de Teruel a Cuenca, el Gobierno de Aragón pedirá "una autovía y no una carretera de tres carriles", una alternativa que no convence al PP. También es importante para Aragón el restablecimiento de la línea Zaragoza-Monzón-Binéfar hasta Lérida. "Entendemos que debería considerarse una línea de obligado servicio público que financiara el Estado, ya que conecta territorios de dos comunidades autónomas. Ahí tenemos buenas sensaciones. En la reunión de Canfranc se nos dijo que se iba a analizar esta fórmula o el impulso de un convenio a tres bandas. A nosotros nos gusta mucho más la primera opción, pero si no fuera así, cualquiera beneficiaría a las arcas y al servicio", ha declarado el consejero aragonés.

Por otra parte, Aragón pedirá al Gobierno central recuperar las frecuencias del AVE a Huesca, especialmente en fines de semana. López ha recordado que se perdieron durante la pandemia y que resultan fundamentales para el turismo de la ciudad. En este sentido, propondrá una línea de cercanías entre Zaragoza y la capital altoaragonesa para sustituir el vehículo privado por el ferrocarril; una alternativa que tendría paradas "en otras localidades intermedias".

A esto añade una mejora sustancial del eje ferroviario Zaaragoza-Sagunto que pasaría por "dotarlo de las características de una línea de alta capacidad". "Habrá cuestiones en las que lleguemos a acuerdos y otras que dejaremos a la comisión técnica correspondiente para que se pueda ir avanzando. No hablaremos de ellas para acercar posiciones. Intentaremos conseguir nuestros objetivos desde la paciencia, la prudencia y la perseverancia", ha prometido.