Aragón marca la financiación autonómica y el rechazo al cupo catalán como prioridad para el próximo curso político

La financiación autonómica y el rechazo al cupo catalán pactado por el PSOE y ERC para hacer 'president' de la Generalitat a Salvador Illa serán los ejes que marcarán el nuevo curso político en Aragón.

Para el presidente autonómico, Jorge Azcón, el debate sobre la financiación está viciado por unos intereses que "poco tienen que ver con la solidaridad que defiende Aragón". "No puede ser que la prestación de los servicios públicos esenciales dependa de los intereses políticos del PSOE ni de unos sillones. Es el atentado más importante que se ha hecho contra Aragón, y va a ser una de las batallas fundamentales que vamos a liderar desde la Comunidad", ha avanzado este lunes.

Los aragoneses, ha recalcado, no quieren estar en el vagón de cola de ningún tren, de ahí que desde el Pignatelli no estén dispuestos a aceptar un acuerdo "injusto" que "rompe el modelo actual". "No queremos que haya dos velocidades en España, y por eso vamos a luchar para que la igualdad y la solidaridad, para que lo que ha caracterizado la historia de nuestra democracia no se rompa por culpa del actual Gobierno de España", ha agregado.

Su principal objetivo va a seguir siendo trabajar para "mejorar la vida de los aragoneses". "Queremos continuar generando riqueza, creando empleo en la Comunidad y hacerlo con justicia", ha dicho el dirigente popular. Su mayor reto será aprobar el presupuesto de 2025 con Vox fuera del Gobierno. Los de Santiago Abascal salieron del Ejecutivo aragonés tras la polémica por la crisis migratoria, que terminó con la dimisión del entonces vicepresidente, Alejandro Nolasco, y el cese del consejero de Agricultura, Ángel Samper.

Azcón tiene intención de aprobar "a lo largo del mes de septiembre" el techo de gasto en las Cortes de Aragón. Lo hará pese a los preocupantes anuncios que han llegado desde Madrid, que harán que Aragón, según sus palabras, sea "la comunidad autónoma que menos recursos va a recibir desde el Ministerio de Hacienda". Para el líder popular, esto resulta "incomprensible". Especialmente en comparación con las asignaciones previstas para otras comunidades autónomas y teniendo en cuenta que la región no ha parado de crecer en los últimos años. "Hemos pedido explicaciones, aunque por el momento no las hemos conseguido", ha dicho.

Pese a todo, ha prometido seguir trabajando para que los aragoneses "tengan un presupuesto que permita que el Gobierno autonómico pueda seguir mejorando los servicios y la vida de los ciudadanos". Para ello tendrá que convencer a los diputados de Vox, que no lo pondrán fácil.