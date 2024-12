Garrigues es el despacho con más abogados aragoneses incluidos en el 'ranking' Best Lawyers

El prestigioso 'ranking' especializado Best Lawyers ha incluido a 51 abogados aragoneses entre los mejores de toda España. Así lo refleja la edición 2025 donde, bajo el título de Lawyer of the year, se incluyen los profesionales "más influyentes y destacados" en sus respectivas áreas de trabajo.

Un total de 102 despachos cuentan con al menos un abogado reconocido en este listado de excelencia, lo que refleja la amplitud y diversidad del talento jurídico destacado en esta edición. De los profesionales del 'ranking', 50 son de Zaragoza y 1 de Teruel. Los despachos con mayor representación son Garrigues y Cuatrecasas, aunque también hay presencia de firmas locales y nacionales.

Los abogados aragoneses del prestigioso despacho de Garrigues, son 10 en total. Este reconocimiento se otorga cada año y se concede a aquellos profesionales que reflejan la "excelencia" y su "impacto" en la práctica jurídica dentro de sus especialidades, según apunta el medio especializado Confilegal.

Dentro del 'ranking' de Best Lawyers, se nombran 202 abogados en España con el título de Lawyer of the Year (abogado del año); en esta sección, Aragón también cuenta con representación, en concreto 5 zaragozanos, cada uno de una especialidad diferente: Juan Luis Falcón, Antonio García Lapuente, Pedro Pérez-Caballero, Juan Jiménez Asensio, y Elena Martín Ballestín.

Despacho de abogados Garrigues

Garrigues es una firma internacional de servicios legales y fiscales que asesora a nivel local, regional y global desde todos los ángulos del derecho de los negocios. La fuerza de Garrigues reside en su equipo, más de 2.100 personas que trabajan de manera transversal para resolver los problemas de sus clientes.

Opera en 4 continentes, con presencia en 12 países donde se comparten sus valores de "máxima calidad de servicio, compromiso ético y actitud innovadora para anticiparnos a las necesidades del mercado", explican en su web.

Los clientes están en el centro de la estrategia que sigue el despacho de abogados. "Estamos cada día a su lado, anticipando sus necesidades y ayudándoles a tomar las mejores decisiones desde todos los ángulos del derecho de los negocios", defienden. Para hacer avanzar el negocio, se apoyen en diferentes palancas, como son la internacionalización, la digitalización y la sostenibilidad.