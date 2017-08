"Bueno, pues molt bé, adiós": el Mayor Trapero triunfa con su respuesta

El atentado que tuvo lugar el pasado viernes ha tenido una polémica inesperada (no, la realidad es que no ha sido inesperada): el idioma de las ruedas de prensa. Desde el mismo día del ataque los Mossos d'Escuadra, y en especial el Mayor Trapero, han hecho un gran trabajo al comunicar el avance de las investigaciones, pero a algunos no les ha gustado que algunas de las respuestas sean en catalán.

En la última rueda de prensa tuvo lugar la siguiente escena: después de que los responsables explicasen que iban a contestar las preguntas en el idioma que se realizaran (algo habitual en Cataluña) y explicar que no tenían inconveniente en repetir la respuesta en castellano, uno de los periodistas se marchó de la sala.

La respuesta del Mayor Trapero, con una más que adecuado bilingüismo, se ha convertido en uno de los éxitos de la red: "Bueno, molt bé, pues adiós", ganándose el aplauso de muchos Twitteros, convirtiendo el hashtag #BuenoPuesMoltBéPuesAdios en trending topic toda la mañana:

"Trapero, te casas conmigo". Otros han preferido hacerse una camiseta con ella:

Creo que Trapero es el nuevo puto amo . Y eso que no hablo catalán. Quiero un camiseta, ya. #buenopuesmoltbepuesadios pic.twitter.com/xdM2eLiXOL — Pedro Morales (@VanMorale5) 22 de agosto de 2017

Llevas días sin dormir, acabas con una célula terrorista de 12 miembros y viene un gilipollas a tocarte los huevos #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós — Anna María Piqué (@AnnaMariaPique) 21 de agosto de 2017

Como madrileño residente en Cataluña, el 1-O creo que diré #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós a toda la carcundia que hay en mi país, España — Santiago Fernández (@BaezaSF) 21 de agosto de 2017

- Una rueda de prensa en plasma y sin poder preguntar. ¿Nos vamos?- En cuanto hable en catalán.#BuenoPuesMoltBéPuesAdiós pic.twitter.com/pX67KU6OBc — Javier Durán (@tortondo) 21 de agosto de 2017

Vivo con el miedo de que el PSG pague la cláusula de Josep Lluís Trapero y se lo lleve #BuenoPuesMoltBéPuesAdiós — Menendo de Cornellá (@DonMenendo) 21 de agosto de 2017

Bueno, pues molt bé, pues m'heu fos la bateria amb tanta petició de dibuix del Major -CME- Trapero. pic.twitter.com/vNmo8bWR39 — Jordi Calvís (@jordicalvis) 21 de agosto de 2017

Sin duda, la frase se convertirá en uno de los eslóganes más repetidos por los independentistas en los próximos meses de cara al 1-O. El idioma de las comunicaciones de los Mossos han sido polémicas desde el jueves, a pesar de que en sus redes han estado emitiendo los mensajes en catalán, castellano, inglés y en ocasiones también en francés e italiano. Algunos ni daban tiempo a enviar el siguiente tuit: