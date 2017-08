Ay, qué calor: Twitter recuerda el programa más casposo de Telecinco

"La Mamachicho me toca, me toca, me toca...". Los 90 fueron una época complicada. La resaca de los 80 era muy dura y en España vieron el nacimiento de las televisiones privadas. Antena 3 y Telecinco se lanzaron en plancha para hacer frente a TVE, que durante décadas había tenido el monopolio de la pequeña pantalla española. Y lo hicieron con todo el armamento que tenían a mano.

Telecinco se ganó rápidamente el apodo de 'Teleteta' y no se puede decir que no se lo ganó a pulso. Sí, estrenó en nuestro país Twin Peaks, la serie de David Lynch que durante décadas ha sido el símbolo de la televisión de calidad e intelectual. Pero su programación destacaba por otro tipo de contenido, en el que destacaba 'Ay, qué calor'.

Lo que vais a ver en este hilo OCURRIÓ DE VERDAD.Fue en 1990. En @telecincoes.Así fue el primer programa de #AyQuéCalor(1/17) pic.twitter.com/9h4pMJ46vo — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Para empezar un poco de poesía WTF para dar paso al presentador más cuñado de la historia de la TV. #AyQuéCalor (2/17) pic.twitter.com/ONdeW4XYUf — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Ojo. Es un concurso entre un hombre y una mujer. Cómo no el presentador, CON GRAN ELEGANCIA introduce a la concursante. #AyQuéCalor (3/17) pic.twitter.com/a9l289tK3f — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

El concursante presentándose en tercera persona a lo Hombre Sin Rostro de Juego de Tronos. #AyQuéCalor (4/17) #TacitadePlata pic.twitter.com/UTtLJ1Njgl — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Salida y entrada de anuncios. MEMORABLE DESPELOTE totalmente gratuito de las “Chicas Chin Chin” #AyQuéCalor (5/17) pic.twitter.com/6vyoiYfrHW — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Hay que reconocer que la cancioncilla se pega. Aunque el playback de las “Chin Chin” no puede ser más deleznable. #AyQuéCalor (6/17) pic.twitter.com/6v0NqnlE9S — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Primer juego. Eliges una chica y hay que adivinar qué lleva EN LOS PEZONES.Todo muy normal. #AyQuéCalor (7/17) pic.twitter.com/QcewnbnjiK — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

“Esta noche… una cereza”.El concursante elige chica y de paso se folla con la mirada a todos los espectadores.Y tetas.#AyQuéCalor (8/17) pic.twitter.com/gYxLmKS7EQ — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

El presentador a poquísimo de hacerse una paja en directo. #AyQuéCalor (9/17) pic.twitter.com/95IlnaJqa7 — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Otro juego. Pregunta y respuesta. Los concursantes no pueden disimular que esto es una pantomima y son parte del equipo #AyQuéCalor (10/17) pic.twitter.com/JBOkiNTQsc — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Cuando todo no puede ser más esperpéntico, la concursante se sube a la mesa para ganar puntos y… #AyQuéCalor (11/17) pic.twitter.com/gPN0xVSKUI — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Él sigue jugando y eligiendo chicas para que salgan a bailar con su “CARROCERÍA MARAVILLOSA” #AyQuéCalor (12/17) pic.twitter.com/aaxEEvTCg8 — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Reaparece la concursante EN BATÍN.Pierde en otro juego y se ríe raro.Él está eufórico. #AyQuéCalor (13/17) pic.twitter.com/hY7VNI4Owf — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Las “Chin Chin” diciendo eso de “Fríooo. Caloooor” parecen personajes secundarios de “Entrevista con el vampiro” #AyQuéCalor — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Ojo que se desnuda el tío. ¡¡Y SU PANTALÓN VALE LOS MISMOS PUNTOS QUE EL SUJETADOR DE ELLA!! #AyQuéCalor (14/17) #Inchustisia pic.twitter.com/Ip05P5EKdX — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Visto todo esto creo que podemos reconocer que ALGO HEMOS CAMBIADO, aunque mucho quede por hacer. #AyQuéCalor — Raúl Salazar (@respetocanas) 21 de agosto de 2017

Televisión de calidad.