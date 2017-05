El 'youtuber' JPelirrojo sale en defensa de Jorge Cremades y las redes se vuelven contra él

Desde hace algún tiempo, Jorge Cremades ha pasado de ser un cómico con más o menos gracia a objeto habitual de linchamientos varios en las redes sociales. Lo cierto es que el humorista no levanta cabeza desde que en diciembre afirmase en una entrevista con EL ESPAÑOL que "hay más violaciones a hombres que a mujeres". Desde entonces, los teatros de distintas ciudades han cancelado las actuaciones que tenían programadas con el alicantino, acusándolo de perpetuar roles machistas a través de sus vídeos de humor y declaraciones.

Este domingo, el 'youtuber' JPelirrojo compartía en uno de sus canales un vídeo con Cremades titulado 'Tiramos a Jorge Cremades de un avión'. En el mismo se puede ver cómo ambos amigos acuden a una escuela de paracaidismo para lanzarse desde un avión. Sin embargo, el título ha provocado toda una ola de comentarios del tipo "podías haberlo tirado sin paracaídas" u "ojalá el título fuese verdad" que no han hecho ninguna gracia al 'youtuber'.

Este lunes, JPelirrojo publicaba en su canal de YouTube y en las redes sociales un comunicado para defenderlo de todos aquellos que estaban diciendo "burradas" y, de paso, cargar contra los medios de comunicación.

A todos los que estáis diciendo burradas en los comentarios del último VAPE por la aparición de @JorgesCremades: pic.twitter.com/s5lsr8buZX — JPelirrojo (@JPelirrojo) 21 de mayo de 2017

En el texto, el 'youtuber' acusa a este medio de "buscar el titular" y crear una imagen de Cremades que nada tiene que ver con la realidad. "Jorge es un tío genial, es una lástima que los medios se lo hayan comido de tal manera y le hayan puesto esa imagen de machista por una entrevista que hizo (en la que la entrevistadora ya tenía pensado el titular despectivo hacia él antes de hacerle la entrevista (sic) con el ánimo de conseguir notoriedad y no paró hasta conseguir lo que buscaba)", escribe.

El joven carga también contra aquellos que lo tachan de "cuñado". "Ya me gustaría ver a todos ellos enfrentándose a tantas entrevistas y saliendo indemne de ellas cuando los propio 'periodistas' buscan el titular que venda aunque sea destrozando tu carrera", advierte. Según JPelirrojo, "influencers" y 'youtubers' como él están "quitando el trabajo" a los medios tradicionales. Esta situación, según este joven de 30 años, ha provocado que los periodistas "busquen titulares polémicos" y "vayan a saco contra las redes sociales y los que destacan en ellas".

El alegato acaba con un llamamiento "para los más abiertos de mente": "Pido que os paréis a pensar dos veces antes de destruir a alguien. Hay personas detrás y a menudo son muy distintas de cómo os las pintan. Aquel que me conozca lo más mínimo sabrá que estoy altamente en contra del machismo, la homofobia, el racismo... Creedme que si Jorge fuera el monstruo que os han hecho intentar creer que es no aparecería en VAPE, pero no lo es y por eso está aquí hoy disfrutando de mi hobby conmigo".

La reacción de las redes

Tras el comunicado, el nombre del 'youtuber' se ha colado en el trending topic patrio, suscitando todo tipo de reacciones (la mayoría de ellas en su contra). Numerosos usuarios no han dudado en rescatar algunos comentarios sexistas que él también publicó en Twitter y acusarlo de "cuñado" por su defensa de Cremades.

JPelirrojo también hacía humor aquí, como Cremades. pic.twitter.com/IR4ymaVTxD — Diego G. Moreno (@_gmDiego) 22 de mayo de 2017

Cuando piensas que JPelirrojo no puede ser más cuñado, el chaval dice "voy a por ello" y lo consigue. Qué grande. https://t.co/2zfDWZS3cs — Itachi. (@_Krwlng) 21 de mayo de 2017

Cada vez que os sintáis mal pensad que @JPelirrojo sigue haciendo challenges con 30 años. — Pringada (@soyunapringada_) 22 de mayo de 2017

Él, ni corto ni perezoso, no ha dudado en comparar las acusaciones que recaen sobre la figura de Jorge Cremades en las redes sociales con lo que podría haber ocurrido con los cuadros de Goya si el pintor existiese en la actualidad.

Si Twitter hubiese existido en 1819: Aquí podemos ver "Saturno devorando a su hijo" donde Goya hacía apología a la violencia infantil. pic.twitter.com/An7LdlElFJ — JPelirrojo (@JPelirrojo) 22 de mayo de 2017

Titular en los periódicos:"Goya defiende el maltrato infantil"Twitter:"Muérete Goya" "Ojalá tu padre se te hubiese comido a ti" — JPelirrojo (@JPelirrojo) 22 de mayo de 2017

Ésta no es la primera vez que JPelirrojo se mete en un jardín. Sin ir más lejos, el año pasado, Nestlé retiró el contrato de patrocinio que tenía con el 'youtuber' debido a los comentarios que realizó tras la muerte del torero Víctor Barrio en Twitter.

Acabo de reportar y bloquear a @ JPelirrojo por escribir estas cosas. #BoicotNestlepic.twitter.com/g5NOCSMOEV — Pepito Grillo #RED ن (@pepillogrillo67) 13 de julio de 2016

Este señor es un enfermo mental. Os animo que le hagáis saber a @Nestle_es y @maxibon que dejaremos de consumir. pic.twitter.com/65FkM9Fulv — Eduardo Gallo (@EduardoGalloE) 12 de julio de 2016