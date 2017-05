'El hijo de la limpiasuelos' destapa lo que esconde la "casita en la playa" de Susana Díaz

El pasado lunes, 15 de mayo de 2017, coincidieron dos fechas destacadas en el calendario político. Por un lado, el único debate entre los candidatos a las primarias del partido socialista, en el que Susana Díaz y Pedro Sánchez se desgarraron entre reproches. Por el otro, el sexto aniversario del movimiento Indignado, al que la fecha confirió el nombre de '15-M'. Como maniobra de campaña, el PSOE de Andalucía recuperaba un discurso pronunciado por su presidenta el pasado enero en Alcalá de los Gazules, en el que analizaba las motivaciones de los indignados.

El discurso trata en un principio de por qué los socialistas no son capaces de vencer a "la derecha" pese a que ha hecho perder calidad de vida a los españoles. Lo que ocurrió el 26-J, describe, es que los españoles se han "resignado" a que el PSOE no sea capaz de darles "un futuro mejor", lo que permitió ganar a un "presidente indolente". Díaz llama entonces a volver a "ilusionar", y se retrotrae al momento en el que "muchos se cabrearon con nosotros".

¿Por que salieron los indignados a protestar, entonces? No porque quisieran vivir mejor sino porque querían vivir por encima de sus posibilidades reales, reclamando privilegios entre los que la presidenta andaluza describe desde una "casita en la playa" a "salir una vez a la semana" y a poder pagar "un máster" universitario para sus hijos.

"Hay que volver a ilusionar. A explicar a los ciudadanos que se puede vivir mejor. Porque muchos de los que se cabrearon con nosotros no habían perdido 10 escalones en su calidad de vida. Habían bajado uno, pero es que pensaban que iban a subir 10. Es que pensaban que iban a poder tener su casita en la playa. Que iban a poder salir no una vez al mes sino una vez a la semana. Que iban a conseguir que sus chavales fueran a la universidad y que, además, tuvieran un máster. Que iban a conseguir ver a sus nietos con mucha más calidad de vida que la que tuvieron ellos. Y cuando eso no fue posible, se cabrearon, se indignaron. Y ahí le hicimos el juego a la derecha y a los otros, de Podemos".