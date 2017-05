El discurso de graduación de Donald Trump inspirado en la película 'Una rubia muy legal'

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudía el pasado 13 de mayo a la Universidad Liberty, en Lynchburg (Virginia), para pronunciar el discurso de graduación frente a 18.000 estudiantes que finalizaban sus estudios en este centro católico. El discurso fue grabado en vídeo y recogido por los medios estadounidenses, pero la sorpresa llegó el lunes cuando el programa del humorista Jimmy Fallon destapó las similitudes de parte de su discurso con el de Elle Woods, un personaje al que interpreta la actriz Reese Witherspoon en la película Legally Blonde(en español Una rubia muy legal).

"He visto que Donald Trump ha dado un discurso de graduación el sábado", comenzaba diciendo en su monólogo Fallon antes de empezar a criticar su contenido y los clichés a los que había recurrido el presidente: "Dijo que siempre hemos de tener valor para ser nosotros mismos y perseguir nuestros sueños. Y a continuación dejó de hablar porque se le acabaron las galletitas de la fortuna", bromeó.

Tonight: Trump plagiarized his commencement speech from Elle Woods in Legally Blonde pic.twitter.com/EScE4B02F8

Pero lo más divertido llegó cuando Fallon señaló que había algunas frases "que le resultaban familiares". El presentador dio paso entonces a un vídeo montaje en el que se iba sucediendo la intervención de Trump con los clips de la película en la que una joven, en principio superficial y despreocupada, termina graduándose en la Universidad de Harvard.

"Encaminamos nuestros pasos hacia el mundo", se escucha decir al personaje de Witherspoon. Y a continuación replica Trump: "Debéis avanzar hacia el mundo". Ambos repiten después frases como hacer las cosas con "pasión", "ser valientes en vuestras convicciones" y "tener fe en vosotros mismos". Para terminar, la joven de Legally Blondeexclama emocionada "¡Lo hicimos!", que en boca de Trump se convierte en un "Yo lo hice". (Puedes verlo en inglés en este vídeo a partir del minuto 1.30)

El vídeo, compartido al día siguiente en el canal de YouTube del programa que emite el canal NBC, ha sido recogido después en Twitter por quienes no han perdido ocasión de cachondearse del asunto. Entre ellos, Adam Parkhomenko, exayudante de la campaña de Hillary Clinton a la presidencia.

Trump copied a graduation speech from the movie Legally Blonde. She gave the better speech and did it first. pic.twitter.com/CKNYtCbYQQ