“Pedro siempre habla con el ‘mí’ por delante, y eso que es la voz del partido”

El reloj marca las doce del mediodía y él, un joven militante socialista sevillano, remueve el café con leche que le han servido en vaso. Está atento al móvil, pero también al televisor que se alza al fondo de la asociación de vecinos donde se ha citado con EL ESPAÑOL para ver el debate de candidatos que aspirar a liderar el PSOE. Es susanista de convicción: “Tengo súper claro que el partido será mejor con Susana Díaz, y en Andalucía está el mejor ejemplo”.

Por fin comienza el fuego cruzado entre aspirantes y la sonrisa aparece en el rostro del joven socialista…aunque por diferentes motivos. Asiente cuando Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, tiene el turno de palabra: “Tiene un proyecto sólido y no da vaivenes”, dice; mientras que ríe irónicamente cuando su principal rival habla: “Pedro Sánchez ataca desde el odio, no mira al futuro”.

Tiene 29 años y pertenece a las Juventudes Socialistas de Mairena del Aljarafe, un pueblo de Sevilla. Pese a su juventud, ya lleva más de diez años afiliado al partido. José Luis Girón no descalifica en sus comentarios, no es su estilo y, además, la propia Susana Díaz ha pedido no caer en el insulto a los compañeros de partido, pero sí le molesta que Sánchez repita una y otra vez “el discurso de la abstención” y no lance propuestas, “o al menos yo no las escucho”.

"Sánchez habla desde la maldad"

José Luis afina el oído y alza la cabeza para oír mejor cada intervención ante los incesantes ruidos de cualquier barra de bar y los comentarios de otros clientes que observan con interés el televisor. No sólo comenta el debate con EL ESPAÑOL, sino también por el móvil: “El grupo de WhatssApp de los compañeros está que echa humo”. Y, aunque no desvela los mensajes que le llegan, se le escapan las risas...

Pedro Sánchez arranca fuerte el debate. Anuncia que derrocará a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno con una moción de censura, una propuesta que hace reaccionar rápido a José Luis: “Me parece que no ha echado bien los números”, replica al tiempo que le reprocha la falta de transparencia a la hora de mostrar un gráfico que explica las preferencias de los votantes socialistas por su proyecto: “Pero, de dónde las ha sacado”, dice sacudiendo la cabeza.

Pero cuando José Luis se revuelve en la silla del bar, ya con un largo vaso de agua en la mesa, es cuando Pedro Sánchez hace un repaso a la hemeroteca y recuerda varias declaraciones de Susana Díaz refiriéndose a Cataluña y al término nación: “Menos mal que no se quería enredar [en el pasado]; se está limitando a hablar desde la maldad…”, afirma molesto mientras consulta los últimos mensajes que llegan a su móvil.

"Orgulloso" de la coherencia de Susana

Susana Díaz se defiende: “Yo siempre he estado en la Conferencia de Granada. Esta semana has estado muy imaginativo con definir a España como nación de naciones culturales” y expone su modelo territorial. El joven socialista no sólo asiente, sino que con convicción afirma que, lo que ella dice, “es verdad, siempre ha mantenido la misma postura”. Está orgulloso de la “coherencia” que demuestra en sus intervenciones.

Sí se muestra algo sorprendido cuando la candidata andaluza avisa de que, si llega a ser secretaria general del PSOE, se “marchará sin hacer ruido” si no consigue remontar los resultados. “No lo había escuchado antes”, comenta atento a la pantalla, pero también lo considera una decisión coherente con su proyecto: “Está poniendo al PSOE por encima de las personas y, eso, siempre lo ha hecho”.

En esta asociación de vecinos no sólo José Luis está atento al debate y lo comenta. También los clientes observan y dan su opinión. Algunos se muestran ya hartos del PSOE: “Son patéticos los tres”, dice un hombre que decide irse a la terraza; y otros vaticinan el resultado tras una dura intervención de Susana Díaz: “Como las pega… Está claro que va a salir ella”, a lo que José Luis dice: “Ea, ahí tenemos un voto”.

El militante susanista es mucho más benévolo con el aspirante vasco. “Las ideas de Patxi se parecen más a las nuestras, hay muchos puntos en común”, asegura. De hecho, valora su actitud “de propuestas” y la de Susana Díaz frente a un Pedro Sánchez que “ataca desde el odio y sólo sabe hablar de la abstención…”. Mueve la cabeza de un lado a otro como no entendiendo nada: “Y no se cansa de decir lo mismo”.

También ha pegado un rebrinco de la silla cuando la candidata andaluza le reprocha a Pedro Sánchez que le diese un escaño por Madrid a Irene Lozano, exdiputada de UPyD. “Tiene razón. Tanto que dice que es la voz de la militancia, nos preguntó si queríamos que Irene Lozano” ocupara un sillón; “no, no lo hizo”.

"Tiene claro qué es ser socialista"

Uno de los momentos del debate en los que no ha podido contener la risa ha sido con el zasca que Patxi le ha soltado a Pedro Sánchez cuando éste le ha vuelto a tender la mano y le ha recordado que su programa ha adoptado “ideas tuyas”. El ex lehendakari respondió sin piedad: “Me parece bien que si no tenías ideas, cojas las mías”. “Uff, le ha dado ha dado fuerte”, ha dicho con amplia sonrisa.

El debate avanzaba y en el bar cada vez hay más gente. Se acerca el final y José Luis se ha cambiado de mesa; está más cerca del televisor y no quiere perderse detalle. Reflexiona: “Pedro Sánchez siempre habla con el mí, el posesivo, delante. Mi proyecto, mi programa, mis ideas…y eso que es la voz del partido”, ironiza finalmente, además de afearle que esté centrado en el ataque, en el rencor y en lo negativo.

Llega el minuto final. Susana Díaz habla: “Cuando el PSOE se levante, se levantará España”. El joven socialistas vuelve a asentir y comparte su visión del partido: “Defiende un partido cien por cien PSOE, tiene claro qué es ser socialista y no da bandazos. Lo hace desde la humildad, la generosidad y la idea de unir y aglutinar a todos. Apoya a los jóvenes y nosotros a ella. El PSOE será mucho mejor con ella como secretaria general”.