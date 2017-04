En directo: Macron y Le Pen pasan a la segunda vuelta de las presidenciales de Francia

"El desafío no es votar contra alguna persona, sino romper con un sistema que no supo responder a los problemas de nuestro país desde hace más de 30 años", ha aseverado el candidato liberal. "Es necesario construir una mayoría de gobierno y de nueva transformación, con personalidades y talentos. No pediré saber a los que se unan a mi de dónde proceden, sino si comparten nuestros valores para mejorar y avanzar en la sociedad", ha agregado abogando por relanzar la Unión Europea.

"Lo habéis conseguido, habéis demostrado que en nuestro país no existe la fatalidad. Sois la cara de la renovación y de la esperanza francesa, la que quiero que gane en 15 días", ha dicho.

El líder de En Marche! dice estar preparado para asumir el desafío que supone relanzar la UE antes de cerrar su discurso con un "¡Viva la República! ¡Viva Francia!"