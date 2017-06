Corea del Norte libera a un estudiante de EEUU tras más de un año en prisión

Corea del Norte ha liberado este martes al ciudadano estadounidense Otto Warmbier, según ha asegurado el secretario de Estado Rex Tillerson. El estudiante universitario estaba cumpliendo condena en el régimen de Kim Jong-un desde enero de 2016.

Había sido sentenciado a 15 años de cárcel con trabajos forzados por un delito de crímenes contra el Estado. La noticia de la liberación de Warmbier, de 21 años, coincide con la visita al país del exjugador de la NBA Dennis Rodman.

La controvertida estrella del baloncesto llegó este martes a Pyongyang con el objetivo de "abrir la puerta al diálogo" con este país, según un mensaje en su cuenta de Twitter.

Headed back to North Korea. Thank you https://t.co/zBtIFz1QBr for sponsoring my mission. I'll discuss when I return. https://t.co/oCEsSvI90B